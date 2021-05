CEO van NENT geeft meer details over F1-rechtendeal in Nederland

Op dinsdagochtend bevestigde Ziggo de geruchten dat de uitzendpartij na negen jaar de Formule 1-rechten uit handen moet geven. De Nordic Entertainment (NENT) Group heeft voor een aanzienlijk bedrag de F1-uitzendrechten bemachtigd. Naar verluidt gaat het om een deal van zo’n honderd miljoen euro voor de komende drie jaar, dus ruim dertig miljoen euro per seizoen. Er is nog niet heel veel bekend over de exacte invulling van de ambitieuze plannen van de nieuwe rechtenhouder in Nederland, maar toch zijn er al wat nuttige gegevens naar buiten gekomen. We zetten de voornaamste zaken op een rijtje.

Formule 1 via Viaplay in Nederland

NENT gaat de Formule 1 in Nederland aanbieden via streamingsdienst Viaplay. Hier zullen alle trainingen, kwalificaties en Grands Prix live te zien zijn

De Grand Prix van Nederland wordt elk jaar gratis uitgezonden en is beschikbaar voor iedereen. Daarnaast worden nog vijf andere races gratis uitgezonden

De onderhandelingen met Formule 1-commentator Olav Mol zijn reeds gestart. De verwachting is dat ook pitreporter Jack Plooij een aanbod krijgt. Men ziet het belang van de aanwezigheid van experts op locatie in, de verwachting is dat er ook de komende jaren vanaf locatie verslag wordt gedaan

Over de invulling van het analistenteam en de presentatoren in de studio is nog weinig bekend. Wel liet CEO Anders Jensen weten op zoek te zijn naar ‘nieuw talent, innovatie en nieuwe stemmen voor de nieuwe generatie’

NENT zal de F1-uitzendingen voorzien van een uitgebreide voor- en nabeschouwing vanuit een nieuwe, hypermoderne studio in Amsterdam, voorzien van de laatste features en ontwikkelingen

Naast de Formule 1 heeft NENT ook de uitzendrechten voor de Bundesliga tot 2029 vergaard. Ook zullen series, films en Nederlandse tv-producties te zien zijn via de streamingsdienst

Viaplay wordt in het eerste kwartaal van 2022 in Nederland gelanceerd

Informatie over de exacte lanceringsdatum, prijzen en content wordt op een later moment bekendgemaakt. Men heeft het over “aantrekkelijke prijzen” en realiseert zich dat het een gevaar is om te hoog in te zetten. Vanwege concurrentie wil men nu nog geen uitspraken doen over de kosten

F1TV Pro, de streamingsdienst van de Formule 1, blijft in Nederland beschikbaar

Er is nog geen duidelijkheid over een uitrol naar België als nieuwe markt

Men mikt op samenwerkingen met lokale partners en professionals voor de productie van lokale programma’s

Het sportportfolio wordt de komende jaren verder uitgebreid met andere sporten en kampioenschappen

‘Streaming first’ en ‘Streaming only’ zijn de motto’s

NENT gaat de komende periode in gesprek met Nederlandse kabelaanbieders om te zien wat de mogelijkheden zijn om Viaplay ook via de televisie te bekijken

Meer over de NENT Group

De Nordic Entertainment Group AB (NENT) is de toonaangevende streamingsdienst in Noord-Europa, gevestigd in Stockholm. De ambitie is helder: uitgroeien tot de “Europese streamingkampioen”. Viaplay is reeds beschikbaar in alle Noordse landen, evenals Estland, Letland en Litouwen. In 2021 wordt de dienst gelanceerd in Polen en de Verenigde Staten, Nederland en nog vier andere landen volgen in 2022. NENT biedt streamingsdiensten, TV-kanalen, radiostations en productiemaatschappijen. De missie is het vertellen van verhalen, het raken van mensen en het vergroten van werelden.

Interview: Olav Mol over zijn werk als Formule 1-commentator