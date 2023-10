F1 verwacht geen zonlicht-trucs bij ingaan bandenwarmersverbod

Na jarenlang gesteggel lijkt het erop dat de Formule 1 vanaf 2025 zonder bandenwarmers gaat werken. De warmers nemen tijdens het vervoeren flink wat ruimte in en het op temperatuur krijgen kost energie, wat niet strookt met de duurzame doelen die de koningsklasse van de autosport. In de DTM is er al langer een verbod, maar daar hebben enkele teams een trucje van stal gehaald om de banden toch op te warmen voordat ze op de auto gezet worden. Zonlicht moest daar voor warmer rubber zorgen.

Ondanks dat dit soort trucs geprobeerd worden, is baas van het Formule 1-project van Pirelli Mario Isola niet bang dat zonlicht ingezet kan worden in F1. "Als je de banden blootstelt aan de zon, dan komen er ook bijwerkingen zoals de UV-straling. Zij kunnen impact hebben op de compound en niet alle banden worden in dezelfde temperatuur en dezelfde omstandigheden opgewarmd." De Pirelli-topman is daarnaast ervan overtuigd dat de regelgeving een verbod op zulke manieren van opwarmen komen, iets wat in de GT's niet gebeurd. "In F1 zijn ze heel strikt qua regelgeving", begint de Italiaan. "In GT zijn ze wat minder streng en daar kunnen ze met uitvindingen komen om de banden op te warmen voordat ze de baan op gaan."

Isola ziet in de GT-racerij dat er al wel wat unieke dingen bedacht zijn, maar vraagt zich af of dat in F1 ook werkt. "Sommige ideeën als hot boxes kunnen werken, maar in het verleden bleek dat niet goed te werken. De eerste band was bijvoorbeeld honderd graden en de laatste veertig. Dat was een ramp. We hebben ook monteurs de banden zien draaien, want het is niet goed om de ene kant van de band warm en de andere kant koud te hebben."

Regelgeving inderdaad op weg

Mocht de Formule 1 inderdaad overgaan naar een verbod op bandenwarmers, is de verwachting dat de FIA regels opstelt dat de banden niet boven een bepaalde temperatuur op de auto gezet mogen worden. Uit andere klassen waar zulke regels ingesteld zijn, blijkt dat het lastig te handhaven is. Toch is Isola niet bang dat in F1 ook handhavingsproblemen zullen ontstaan. "Wij zien de Formule 1 als een compleet ander kampioenschap. De regelgeving is heel erg precies", vertelt de bandenman. "We praten veel met de [race]promotors over de minimale bandendruk en camber die we instellen. Dat doen we in F1."

Isola benadrukt dat ook de regelgeving in de koningsklasse van de autosport veel strenger is dan in andere series. "Ze zijn heel precies. In andere series hebben ze niet zoveel [controle]personeel. Het is voor die promotors veel moeilijker om alles te controleren", vertelt de Italiaan. "Je moet bij het schrijven van de regels goed kijken of ze te handhaven zijn, anders zijn ze waardeloos."