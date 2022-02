F1 pakt verrassend tweede plaats in nieuwe duurzaamheidsindex

De Sustainable Championship Index, ontwikkeld door dezelfde partijen die recentelijk de Sustainable Circuit Index presenteerden, heeft 106 racekampioenschappen van over de gehele wereld geanalyseerd. Het betrof zowel auto- als motorklassen. Om de duurzaamheidsindex te bepalen werd gekeken naar de impact van elk kampioenschap op het milieu, op sociale aspecten en de betrokkenheid bij diverse stakeholders. Aan de hand van 25 prestatiecriteria werd een ranglijst opgesteld.

Het volledig elektrische Formule E-kampioenschap eindigde met 79 van de maximaal te behalen 100 punten bovenaan de lijst. Dat is in lijn met de verwachting, aangezien de klasse volledig ontwikkeld is op basis van duurzaamheid. Met name de inzet om de accu’s en kapotte carbonfiber onderdelen te recyclen werd geroemd.

Achter de Formule E eindigde de Formule 1 op de tweede plaats, met 60 van de 100 punten. De koningsklasse van de autosport heeft de afgelopen jaren goede stappen gezet op duurzaamheidsvlak. Het rapport bevestigt dat deze positie van F1 ‘wat meer verrassend is’ dan de eerste positie van de elektrische tegenhanger. “Hoewel er nog ruimte voor verbetering is, heeft de Formule 1 een lange weg afgelegd op weg naar een duurzame toekomst. Het niveau van engagement is toegenomen en het legt de lat hoog voor andere stakeholders om ook deze richting in te slaan.”

De MotoGP eindigde op de derde stek met een score van 60, voor Extreme E, de FIA World Touring Car Cup en NASCAR. Liefst 72 raceklassen vielen in de laagste categorie, waaronder Formule 2, Formule 3, DTM, IndyCar en IMSA.

Meer details vind je hier: www.sustainablemotorsportindex.com