F1 verkleint DRS-voordeel in Baku: Zone op start-finish ingekort

De Formule 1 zoekt momenteel naar de juiste balans tussen het verbeteren van de show en het eenvoudiger maken van inhaalacties. Daardoor werden in Bahrein, Saudi-Arabië en Australië al veranderingen doorgevoerd aan de DRS-zones ten opzichte van vorig jaar. Zo werd in Jeddah besloten om het laatste detectiepunt te verplaatsen naar het uitkomen van de laatste bocht, om zo te voorkomen dat coureurs in de laatste bocht gevaarlijke spelletjes zouden gaan spelen met het oog op het verkrijgen van DRS op start-finish. In Australië werd intussen besloten om een vierde DRS-zone toe te voegen in de hoop op meer inhaalacties.

Ook voor de GP van Azerbeidzjan heeft F1 ten opzichte van vorig jaar gesleuteld aan de DRS-zones. Na de race van vorig jaar bleek dat de lange rechte stukken in Baku én de plaatsing van de DRS-zones ervoor zorgden dat inhalen iets te makkelijk werd, met name op het ultralange rechte stuk van start-finish. Om inhalen in 2023 iets uitdagender te maken is besloten om de DRS-zone op dat rechte stuk met 100 meter in te korten. Zo lag het activatiepunt vorig jaar nog 347 meter na bocht 20, dit jaar kunnen de coureurs hun achtervleugel pas 447 meter na de laatste knik openen. Het detectiepunt blijft ongewijzigd en ligt nog altijd op de apex van bocht 20, terwijl er ook niets veranderd wordt aan de DRS-zone bij het uitkomen van bocht 2. Daarnaast is het Baku City Circuit opnieuw geasfalteerd voor het zevende bezoek van de Formule 1.

Het inkorten van de DRS-zone in Baku past bij de uitspraken die voormalig F1-baas Ross Brawn eind 2022 deed over het vinden van de juiste balans qua inhalen. "In een ideale wereld wordt DRS alleen gebruikt om naar de achterkant van iemand toe te rijden, zodat je echt een fatsoenlijke aanval kan doen", vertelde hij destijds aan Motorsport.com. "We moeten denk ik niet bang zijn om DRS te reduceren op circuits als Monza, want het voelt nu een beetje als 'je rijdt naar de achterkant, drukt op een knop en haalt in'. Het lijkt een beetje een ritueel, niet? We moeten dus niet bang zijn om het gebruik van DRS te verminderen op plekken waar het duidelijk te krachtig blijkt te zijn."