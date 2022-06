F1 verduidelijkt regels rond overschrijden lijn bij pituitgang

Ferrari diende na afloop van de Grand Prix van Monaco een protest in tegen Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez omdat zij bij het verlaten van de pits over de gele lijn zouden zijn gekomen. In het geval van laatstgenoemde bleek daar in zijn geheel geen sprake van. Perez bleef ondanks een slide nog net aan de juiste kant van de lijn. Verstappen kwam wel met een wiel op de gele lijn, maar dat is na een verandering in de regels afgelopen winter dit jaar gewoon toegestaan. Pas wanneer een coureur met een band volledig over de lijn gaat, is er sprake van een overtreding, zo maakten de stewards op de zondagavond in Monaco haarfijn duidelijk.

In de ‘event notes’ stond tot en met Monaco vermeld dat de coureurs bij het uitkomen van de pits aan een bepaalde kant van de lijn dienden te blijven én werd verwezen naar een sectie in de International Sporting Code. Maar die tekst is afgelopen winter dus onder handen genomen door de FIA. Om alle onduidelijkheid weg te nemen, heeft Wittich de 'event notes' een update gegeven voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Bij het gedeelte waarin de ingang en uitgang van de pitstraat wordt behandeld, wordt nu simpelweg gerefereerd naar de artikelen in de International Sporting Code die voor 2022 zijn aangepast, waarmee vanaf nu klip en klaar is dat een coureur wel op de lijn mag komen, maar er niet met een van de banden volledig overheen kan gaan.