F1 verbetert tv-registratie met betere boordradio en nieuwe camera's in 2024

De Formule 1 probeert de zogenaamde internationale feed van de sessies tijdens Grand Prix-weekenden ieder jaar weer iets te verbeteren. Ook voor het F1-seizoen 2024 zijn er daarom enkele ontwikkelingen doorgevoerd, onder meer door de nieuwere technologieën in te zetten. Motorsport.com zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Verbeterde teamradio

De eerste verandering die is doorgevoerd, heeft betrekking op het uitzenden van de boordradio's. F1 heeft een nieuw systeem opgetuigd om sneller de beste radioberichten uit te kiezen en via de internationale feed uit te zenden. Ook moet de ontwikkeling ervoor zorgen dat belangrijke momenten op de boordradio niet meer gemist worden, zoals in het verleden wel eens wilde gebeuren.

"We hebben het uitzendplatform niet veranderd, maar wel de controleplatforms van de producers", zegt Dean Locke, bij F1 verantwoordelijk voor de uitzendingen en media. "Soms kregen we een stukje teamradio dat onderdeel was van een lang bericht. Zelfs met vier luisteraars en twee producers kregen ze niet alles te horen. Nu kunnen we alle radio zien binnenkomen en het is ook ondertiteld, dus de kleine dingen missen we niet meer. Het zou ook sneller moeten gaan. Normaal hebben we een vertraging van zo'n vijftien seconden en dat kunnen we nu twee of drie seconden korter maken. Dat klinkt niet als veel, maar het kan heel belangrijk zijn."

Nieuwe onboardcamera's

De gyroscopische camera viel dermate in de smaak dat F1 die vaker gaat gebruiken in 2024. Foto: FOM

Ook op het gebied van onboardcamera's heeft de Formule 1 enkele vernieuwingen in petto. De eerste is de gyroscopische camera, die vorig jaar al enkele keren werd gebruikt op circuits waar sommige bochten banking hebben. De impact die de inzet op Fernando Alonso's bolide in Brazilië had, overtuigde F1 om de camera vaker te gebruiken. Ook wil de sport een nieuwe, naar achteren gerichte camera introduceren die op het rode achterlicht is geplaatst. Deze camera werd in 2023 ook al enkele keren getest en moet een betere visuele indruk geven van hoe dichtbij achtervolgende auto's zitten.

"Onze huidige naar achteren gerichte camera is goed, maar is midden in de auto gemonteerd. Je krijgt daardoor niet wat we bijvoorbeeld hebben in de Porsche Supercup", verklaart Locke over de nieuwe camera achteraan de F1-auto's, die tijdens de GP van Miami voor het eerst ingezet moet worden. "We zijn er nog niet, maar we komen er heel dicht bij. Het doel is om te proberen die camera te introduceren."

Picture-in-picture herhalingen

Picture-in-picture herhalingen worden in 2024 vaker gebruikt door F1. Foto: FOM

De basis van de graphics in de televisie-registratie van de Formule 1 blijft in 2024 hetzelfde als in de afgelopen jaren. Toch zijn er ook op dit front enkele ontwikkelingen te melden. F1 wil vaker gebruikmaken van meldingen bij belangrijke ontwikkelingen in de race, zoals een nieuwe raceleider of een verandering in de weersomstandigheden. Bovendien gaat F1 ook vaker gebruikmaken van picture-in-picture herhalingen om incidenten op de baan en in de pits beter te kunnen laten zien. Dat moet ook helpen als er tegelijkertijd meerdere incidenten plaatsvinden.

Augmented reality

Met augmented reality kan F1 informatie op de baan projecteren tijdens de sessies. Foto: FOM

Tot slot kiest F1 er in 2024 voor om meer gebruik te maken van augmented reality. Dit werd de afgelopen jaren al ingezet, al gebeurde dat vooral om sponsorlogo's in beeld te brengen. Dit jaar wordt augmented reality ook ingezet om tijdens de race informatie te tonen, zoals het aantal ronden dat nog afgelegd moet worden.