De veilingsite Catawiki heeft regelmatig Formule 1-memorabilia in de aanbieding, maar nu is er een speciale veiling met unieke Ferrari-items gaande. Fans van de Scuderia kunnen hier zeer bijzondere items op de kop tikken. Denk aan (replica) helmen van onder meer Niki Lauda, Felipe Massa en Gilles Villeneuve, gesigneerde racehandschoenen van Kimi Raikkonen, Michael Schumacher en Charles Leclerc, en replica stuurtjes.

Het meest bijzondere item van de veiling is een replica van de helm van Michael Schumacher uit 2000, voorzien van handtekening. Dat jaar won de zevenvoudig wereldkampioen zijn eerste titel in dienst van Ferrari en bleek de voorbode van een jarenlange ongekende dominantie. De Duitser won vijfmaal op rij de wereldtitel: nog altijd een unicum in de historie van de Formule 1.

Zijn eenvoudige helmdesign uit 2000 wordt nog altijd gezien als een van de mooiste aller tijden. De fabrikant Bell heeft vijftig exacte kopieën van deze helm geproduceerd, voorzien van de exacte Marlboro-bestickering. Het betreft hier nummer zestien uit deze reeks en verkeert in perfecte staat. Het vizier is gesigneerd. De helm wordt geleverd in de originele Bell-verpakking en met een glazen vitrine. In tegenstelling tot andere replica’s is deze helm te dragen. Kortom: een prachtstuk voor in de verzameling van de echte Ferrari-fan.

Een ander mooi veilingstuk is een full scale replica van het stuurtje van Michael Schumacher uit 2001. Dit item wordt geveild door een verzamelaar die bijna twintig jaar geleden als VIP een Grand Prix bijwoonde en het replica stuurwiel als aandenken mee naar huis kreeg. Het item is gesigneerd door Schumacher en zijn woorden ‘Many thanks’ zijn nog te lezen op de standaard.

De veiling sluit 7 mei om 20.00 uur. Bekijk hier alle veilingitems en bied mee.

