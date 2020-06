Grote F1-veiling tegen COVID-19, Toyota uit 2009 onder de hamer

De zogenaamde #RaceAgainstCovid-veiling wordt online georganiseerd door autosportfederatie FIA in samenwerking met het bekende veilingshuis RM Sotheby’s. Vele coureurs en teams hebben een indrukwekkend scala aan items bij elkaar gebracht. Zo heeft Ferrari twee race-overalls beschikbaar gesteld: het pak dat Charles Leclerc droeg tijdens de gewonnen Belgische Grand Prix 2019 en het exemplaar dat Sebastian Vettel droeg tijdens de zegetocht in Singapore.

Mercedes volgt dit voorbeeld met gesigneerde overalls, handschoenen en schoenen van Lewis Hamilton en teamgenoot Valtteri Bottas. Ook voormalig wereldkampioen Damon Hill doet een duit in het zakje, hij stelt eveneens een overall en helm beschikbaar. Maar hoe mooi ook, het topstuk uit de collectie komt ontegenzeggelijk van Toyota. Dat merk komt met één van de T109-bolides op de proppen, de auto waarmee het Japanse merk diens (voorlopig) laatste F1-seizoen in 2009 afwerkte.

Het gaat om het nr.1-chassis, waarmee onder meer Jarno Trulli, Timo Glock en Henkie Waldschmidt hebben getest in Bahrein, Portimao en Lommel. Na 2009 is de auto gebruikt door Pirelli als testbolide. In die hoedanigheid hebben onder andere Nick Heidfeld, Pedro de la Rosa, Luca di Grassi en Romain Grosjean achter het stuur gezeten. Het item wordt aangeboden als 'complete race-auto' dus inclusief motor en versnellingsbak.

De veiling wordt gehouden van 15 tot en met 22 juni. De volledige opbrengt komt bovenop het bedrag van één miljoen euro, dat de FIA al eerder heeft gedoneerd aan Het Rode Kruis.