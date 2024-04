F1 vandaag op tv: wat zendt Viaplay TV uit van de GP van China?

Het Formule 1-weekend in China is grotendeels te volgen op Viaplay TV, de nieuwe televisiezender die SBS9 vervangt. Door een samenwerking tussen Viaplay en Talpa is een deel van het sportaanbod van de streamingdienst ook op een lineaire televisiezender te zien. De meeste actie van het sprintraceweekend in China wordt uitgezonden, zij het niet live.

Mis niets van de Grand Prix van China met dit tijdschema: Formule 1 F1 tijden: Tijdschema voor het vroege Formule 1-sprintraceweekend in China

Programmering Viaplay TV voor Grand Prix van China - vrijdag 19 april

Datum Sessie Tijden Vrijdag 19 april Sprint kwalificatie 13.00u - 15.00u Vrijdag 19 april Sprint kwalificatie - herhaling 22.10u - 00.10u

Door het sprintraceweekend staat de eerste kwalificatie in China al op vrijdag op het programma. Deze sprint kwalificatie is in zijn geheel terug te zien op Viaplay TV. De uitzending begint om 13.00 uur, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Voorafgaand aan de live-actie is een voorbeschouwing te zien met presentatrice Anne-Greet Haars en analisten Tom Coronel en Rudy van Buren. Na de kwalificatie wordt in de studio nog uitgebreid nagepraat. In de avond wordt de volledige uitzending nog eens herhaald.

Programmering Viaplay TV voor Grand Prix van China - zaterdag 20 april

Datum Sessie Tijden Zaterdag 20 april Sprintrace 13.00u - 15.15u Zaterdag 20 april Kwalificatie 15.15u - 18.25u Zaterdag 20 april Hoogtepunten sprintrace en kwalificatie 22.20u - 23.10u

Op zaterdag staat de eerste sprintrace van het Formule 1-seizoen 2024 op het programma. Deze begint al om 05.00 uur in de Nederlandse ochtend. De korte race is niet live te zien bij Viaplay TV, maar wordt vanaf 13.00 uur wel volledig herhaald. De uitzending begint met een voorbeschouwing van Amber Brantsen en analisten Ernest Knoors en Giedo van der Garde, waarna de sprintrace volledig wordt herhaald. Ook de nabeschouwing is vervolgens te zien.

Aansluitend volgt de integrale herhaling van de kwalificatie voor de Grand Prix van China. Dit programma begint om 15.15 uur met een voorbeschouwing met analisten Knoors en Van der Garde. De strijd om de pole-position is vervolgens geheel terug te kijken, waarna ook de nabeschouwing wordt uitgezonden. Vanaf 22.20 uur in de avond zijn de hoogtepunten van de sprintrace en kwalificatie te zien bij Viaplay TV.

Programmering Viaplay TV voor Grand Prix van China - zondag 21 april

Datum Sessie Tijden Zondag 21 april Voorbeschouwing 13.00u - 14.00u Zondag 21 april Grand Prix van China 14.00u - 16.00u Zondag 21 april Nabeschouwing 16.00u - 16.45u

Op zondag 21 april wordt de Grand Prix van China verreden. De race begint om 09.00 uur Nederlandse tijd. De volledige herhaling is vanaf 13.00 uur te zien op Viaplay TV. De uitzending begint met een voorbeschouwing, waarin presentatrice Amber Brantsen met analisten Tom Coronel en Giedo van der Garde vooruitblikt op de naderende race. De wedstrijd is vanaf 14.00 uur in herhaling in zijn geheel terug te zien, gevolgd door een uitgebreide nabeschouwing.

