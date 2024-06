F1 Spanje op Viaplay TV - vrijdag 21 juni

Programma Tijden Soort verslag Formule 1 - Eerste vrije training 13.25u - 14.35u Live Formule 1 - Tweede vrije training 16.55u - 18.05u Live Talkshow Shakedown 22.30u - 23.30u Herhaling

De eerste actie van het Formule 1-weekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya is voor alle Nederlandse fans live en gratis te zien via Viaplay TV. Beide vrijdagtrainingen worden namelijk uitgezonden. De eerste training begint om 13.30 uur, de uitzending start vijf minuten eerder. Het commentaar komt van Allard Kalff en Sebastiaan Bleekemolen. Later op de middag, om 16.55 uur begint de uitzending van de tweede training. Hierbij komt het commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

In de avond is ook de talkshow Shakedown te zien. Dit programma begint om 22.30 uur en duurt een uurtje. Presentatrice Amber Brantsen bespreekt met analisten Christijan Albers, Tom Coronel en Rudy van Buren de belangrijkste momenten van de dag en de meest besproken onderwerpen uit de paddock. Vanaf het circuit komen interviews van pitreporter Chiel van Koldenhoven.

F1 Spanje op Viaplay TV - zaterdag 22 juni

Programma Tijden Soort verslag Formule 1 - Kwalificatie 22.00u - 23.00u Integrale herhaling

Op zaterdag zendt Viaplay TV geen live Formule 1-actie uit. De kwalificatie wordt op zaterdagavond echter wel volledig integraal herhaald. De uitzending begint om 22.00 uur. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Er is geen voor- of nabeschouwing bij dit programma.

F1 Spanje op Viaplay TV - zondag 23 juni

Programma Tijden Soort verslag F1 Academy - Race 2 08.45u - 09.30u Live Formule 1 - Kwalificatie 09.42u - 10.00u Hoogtepunten Formule 3 - Hoofdrace 10.00u - 11.12u Live F1 Academy - Race 2 11.12u - 11.30u Hoogtepunten Formule 2 - Hoofdrace 11.30u - 12.45u Live Formule 1 - GP van Spanje 22.00u - 00.00u Integrale herhaling

Op zondag staat er heel wat raceactie op het menu bij Viaplay TV. De dag begint al met de live-uitzending van de hoofdrace van de F1 Academy op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Vervolgens worden de hoogtepunten van de kwalificatie uitgezonden, waarna weer live teruggeschakeld wordt naar Spanje voor de hoofdraces van de Formule 3 en Formule 2. De F1-race is niet live te zien, maar wordt in de avond vanaf 22.00 uur integraal herhaald. Er is geen voor- of nabeschouwing, maar wel wordt de gehele race uitgezonden.