F1 Singapore op Viaplay TV - vrijdag 20 september

Programma Tijden Soort verslag Formule 1 - Eerste vrije training 11.25 uur - 12.35 uur Live Formule 1 - Tweede vrije training 14.55 uur - 16.05 uur Live Talkshow - Shakedown 22.30 uur Herhaling

De twee vrijdagtrainingen voor de Grand Prix van Singapore zijn live te zien op Viaplay TV. De Nederlandse Formule 1-fan kan de eerste twee sessies dus gratis via de openbare tv-zender volgen. De uitzending van de eerste vrije training begint om 11.25 uur, vijf minuten later gaat het licht aan het einde van de pitstraat op groen. Het commentaar bij VT1 komt van Allard Kalff en Ernest Knoors. De tweede vrije training gaat om 15.00 uur van start. Vijf minuten voor het begin van de sessie begint de uitzending op Viaplay TV. Ditmaal wordt het commentaar verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Op vrijdagavond wordt om 22.30 uur de talkshow Shakedown uitgezonden door Viaplay TV. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Ernest Knoors, Mike Hezemans en Tom Coronel in de studio in Hilversum. Zij bespreken de belangrijkste momenten uit de vrijdagtrainingen en de grootste onderwerpen uit de sport komen aan bod. Pitreporter Chiel van Koldenhoven brengt vanuit de paddock het laatste nieuws naar de huiskamers. Het programma duurt een uur en is een volledige herhaling van de show die eerder op de dag live werd uitgezonden op de streamingdienst van Viaplay.

F1 Singapore op Viaplay TV - zaterdag 21 september

Programma Tijden Soort verslag Formule 1 - Kwalificatie 22.00 uur Herhaling

De Formule 1-actie op zaterdag in Singapore, zijnde de derde vrije training en de kwalificatie, wordt niet live uitgezonden op Viaplay TV. De strijd om de pole-position is op zaterdagavond wel als volledige herhaling terug te kijken. De gehele sessie is vanaf 22.00 uur te zien op de tv-zender. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Er zal geen voor- of nabeschouwing uitgezonden worden.

F1 Singapore op Viaplay TV - zondag 22 september

Programma Tijden Soort verslag Formule 1 - GP van Singapore 20.00 uur Herhaling

De Grand Prix van Singapore is niet live te zien bij Viaplay TV. De race op het Marina Bay Circuit is op zondagavond wel als volledige herhaling terug te kijken. Deze uitzending begint om 20.00 uur. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Er wordt geen voor- of nabeschouwing uitgezonden.