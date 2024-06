F1 Oostenrijk op Viaplay TV - vrijdag 28 juni

Programma Tijden Soort verslag Formule 1 - Eerste vrije training 12.25u - 13.35u Live

In Oostenrijk staat de derde sprintrace van het Formule 1-seizoen 2024 op het programma. Dat betekent dat de coureurs maar één vrije training van een uur hebben om zich voor te bereiden op de kwalificaties en races. Deze zeer belangrijke sessie wordt live uitgezonden op Viaplay TV. De uitzending begint om 12.25 uur, vijf minuten voor de start van de sessie. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

De kwalificatie voor de sprintrace wordt later op de vrijdag verreden. Deze sessie is niet live te zien bij Viaplay TV, uiteraard wel voor abonnees van de streamingdienst via de reguliere kanalen.

F1 Oostenrijk op Viaplay TV - zaterdag 29 juni

Programma Tijden Soort verslag Formule 1 - Sprintrace 11.00u - 12.45u Live

Op zaterdag staat de eerste race van het weekend op het programma: de korte sprintrace over honderd kilometer. Deze wedstrijd is geheel live te zien bij Viaplay TV. De uitzending begint om 11.00 uur met een uitgebreide voorbeschouwing. Presentatrice Amber Brantsen blikt met analisten Tom Coronel en Giedo van der Garde vooruit op de naderende actie. Vanaf het circuit komt pitreporter Chiel van Koldenhoven met het laatste nieuws.

Het liveverslag van de sprintrace begint om 12.00 uur. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. De gehele race is live te zien, evenals de aansluitende nabeschouwing. De analisten in de studio bespreken de belangrijkste momenten. Van Koldenhoven haalt op de Red Bull Ring de eerste reacties van de hoofdrolspelers op. Dit programma duurt tot ongeveer 12.45 uur.

F1 Oostenrijk op Viaplay TV - zondag 30 juni

Programma Tijden Soort verslag FIA F3 - Hoofdrace 08.25u - 09.30u Live Formule 1 - Kwalificatie 09.35u - 09.55u Samenvatting FIA F2 - Hoofdrace 09.55u - 11.10u Live FIA F3 - Hoofdrace 11.22u - 11.40u Samenvatting Porsche Supercup - Race 11.40u - 12.30u Live Formule 1 - GP van Oostenrijk 22.00u - 00.00u Integrale herhaling

Op zondag kan de autosportliefhebber zijn of haar hart ophalen op Viaplay TV. De Formule 1-race is weliswaar niet live te zien, maar er staat nog genoeg spektakel gepland. Zo zijn de races van de Formule 3, Formule 2 én Porsche Supercup op de Red Bull Ring live te zien. Tussendoor volgt nog een samenvatting van de Formule 1-kwalificatie voor de Grand Prix, die op zaterdagmiddag is verreden.

De Grand Prix van Oostenrijk wordt niet live uitgezonden door Viaplay TV. Wel is de gehele race later op de avond integraal terug te kijken. Deze uitzending begint om 22.00 uur. Hier zal geen voor- of nabeschouwing te zien zijn.