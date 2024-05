Met de nieuwe televisiezender Viaplay TV kunnen Formule 1-fans in Nederland hun geliefde sport weer regelmatig op televisie zien. Van het Grand Prix-weekend in Miami worden de belangrijkste sessies uitgezonden, deels live en deels als integrale herhaling.

F1 GP van Miami op Viaplay TV - vrijdag 3 mei

Sessie Tijden Soort verslag Eerste vrije training 18.25u - 19.25u Liveverslag

In Miami staat voor het tweede opeenvolgende weekend een sprintrace op het programma. Dat houdt in dat er maar een vrije training gepland staat. Deze zeer belangrijke sessie wordt live op Viaplay TV uitgezonden. De uitzending begint om 18.25 uur, vijf minuten voor de start van de training. Het commentaar komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. De kwalificatie voor de sprintrace die later op de avond gepland staat, wordt niet uitgezonden via deze zender. Dit is uiteraard wel te zien via de streamingdienst, mits je daar een abonnement hebt.

F1 GP van Miami op Viaplay TV - zaterdag 4 mei

Sessie Tijden Soort verslag Sprintrace 17.00u - 19.45u Liveverslag

Op zaterdag wordt de eerste race van het weekend al verreden: de sprintrace over 19 ronden. Deze korte wedstrijd is volledig live te zien bij Viaplay TV. De uitzending begint om 17.00 uur met een uitgebreide voorbeschouwing. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Tom Coronel en Giedo van der Garde in de studio. Zij blikken vooruit op de naderende race. Op locatie verzorgt pitreporter Chiel van Koldenhoven samen met analist Mike Hezemans het laatste nieuws. Het liveverslag van de race begint om 18.00 uur.

F1 GP van Miami op Viaplay TV - zondag 5 mei

Sessie Tijden Soort verslag Kwalificatie 09.00u - 11.15u Integrale herhaling

Op zaterdagavond 22.00 uur Nederlandse tijd staat de kwalificatie voor de Grand Prix op het programma. Deze sessie wordt niet live uitgezonden, maar is de volgende ochtend integraal te zien op Viaplay TV. Vanaf 09.00 uur wordt de gehele uitzending herhaald, te beginnen met een uitgebreide voorbeschouwing. De strijd om de pole-position is volledig te zien, voorzien van analyses uit de studio door Tom Coronel en Giedo van der Garde.

F1 GP van Miami op Viaplay TV - maandag 6 mei

Sessie Tijden Soort verslag Grand Prix van Miami 08.00u - 11.45u Integrale herhaling Grand Prix van Miami 19.25u - 20.00u Highlights

De Grand Prix van Miami is niet live te zien bij Viaplay TV. Wel wordt de volledige race op maandagochtend herhaald. Deze uitzending begint om 08.00 uur met een voorbeschouwing van presentatrice Amber Brantsen en analisten Tom Coronel en Giedo van der Garde. Vervolgens is de gehele race integraal terug te zien op de gratis zender. Na afloop wordt er nog uitgebreid nagepraat en zijn interviews met de hoofdrolspelers te zien.