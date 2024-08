F1 Italië op Viaplay TV - vrijdag 30 augustus

Programma Tijden Soort verslag Formule 1 - Eerste vrije training 13.25u - 14.35u Live Formule 1 - Tweede vrije training 16.55u - 18.05u Live Talkshow - Shakedown 22.30u - 23.30u Herhaling

Op vrijdag worden beide vrije trainingen voor de Grand Prix van Italië live uitgezonden door Viaplay TV. De Nederlandse F1-fan kan alle vrijdagactie dus gratis zien via het openbare televisiekanaal. De uitzending van de eerste training begint om 13.25 uur, vijf minuten voor aanvang van de sessie. Het commentaar bij de beelden wordt verzorgd door Allard Kalff en Ernest Knoors. De uitzending van de tweede vrije training begint om 16.55 uur. Ditmaal komt het commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Op vrijdagavond is de talkshow Shakedown te zien op Viaplay TV. Presentatrice Amber Brantsen praat met analisten Tom Coronel, Ernest Knoors en Giedo van der Garde over de belangrijkste momenten van de dag. De voornaamste onderwerpen uit de F1-paddock komen aan bod, en pitreporter Chiel van Koldenhoven brengt samen met analist ter plaatse Christijan Albers het laatste nieuws naar de huiskamers. Het programma duurt een uur.

F1 Italië op Viaplay TV - zaterdag 31 augustus

Programma Tijden Soort verslag Formule 1 - Kwalificatie 22.00u - 23.00u Herhaling

De derde vrije training en de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië in Monza zijn niet live te zien bij Viaplay TV. Van de kwalificatie wordt wel een volledige herhaling uitgezonden op zaterdagavond. Het programma begint om 22.00 uur. Het commentaar komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. De voor- en nabeschouwing wordt niet uitgezonden.

F1 Italië op Viaplay TV - zondag 1 september

Programma Tijden Soort verslag FIA F3 - Hoofdrace 08.30u - 09.35u Live Formule 1 - Kwalificatie 09.35u - 10.00u Samenvatting FIA F2 - Hoofdrace 10.00u - 11.20u Live FIA F3 - Hoofdrace 11.20u - 12.00u Samenvatting Porsche Supercup - Race 12.00u - 13.00u Live Formule 1 - GP van Italië 20.00u - 22.00u Herhaling

Op zondag kan de autosportliefhebber zeker terecht bij Viaplay TV. Er staat heel wat actie op het programma. Dat begint vroeg in de ochtend met de hoofdrace van het FIA F3-kampioenschap. Deze uitzending begint om 08.30 uur. Aansluitend worden de hoogtepunten van de Formule 1-kwalificatie van zaterdag getoond, waarna de talenten uit de Formule 2 in actie komen. Hun hoofdrace in Monza is eveneens live te zien. Hierna volgt een samenvatting van de F3-race van eerder op de dag. Daarna wordt de Porsche Supercup-race live uitgezonden, waarin de Nederlander Larry ten Voorde de titel veilig kan stellen.

De Grand Prix van Italië is niet live te zien op Viaplay TV. De gehele race wordt wel integraal herhaald op zondagavond. De uitzending begint om 20.00 uur. Het commentaar komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. De voor- en nabeschouwing worden niet uitgezonden.