Met de komst van Viaplay TV is de Formule 1 weer deels op een openbaar en gratis tv-kanaal te zien. De belangrijkste sessies van de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola zijn te volgen, deels live en deels als integrale herhaling.

F1 Imola op Viaplay TV - vrijdag 17 mei

Sessie Tijden Soort verslag Eerste vrije training 13.25u - 14.35u Liveverslag Tweede vrije training 16.55u - 18.05u Liveverslag

Na twee sprintraces houdt de Formule 1 in Imola weer vast aan het gebruikelijke format. Dat houdt in dat er op vrijdag twee vrije trainingen van een uur op het programma staan. Beide sessies zijn live te zien op Viaplay TV. De eerste vrije training begint om 13.30 uur. De tv-uitzending start vijf minuten eerder. VT2 gaat om 17.00 uur van start, waarbij de uitzending eveneens vijf minuten voor aanvang begint. In beide gevallen is er geen voor- of nabeschouwing te zien. Het commentaar bij de eerste training komt van Allard Kalff en Ernest Knoors. Bij de tweede training nemen Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk plaats achter de microfoon.

F1 Imola op Viaplay TV - zaterdag 18 mei

Sessie Tijden Soort verslag Kwalificatie 22.00u - 23.00u Integrale herhaling

Op zaterdag draait het allemaal om de kwalificatie in Imola. De strijd om de beste startposities wordt niet live uitgezonden op Viaplay TV, maar is later op de avond wel integraal te zien als herhaling. De uitzending begint om 22.00 uur. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. De voor- en nabeschouwing van Viaplay wordt niet uitgezonden, het gaat puur om de beelden van de actie op de baan. De derde vrije training eerder op de dag wordt niet uitgezonden.

F1 Imola op Viaplay TV - zondag 19 mei

Sessie Tijden Soort verslag GP van Emilia-Romagna 22.00u - 00.00u Integrale herhaling

De Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola wordt niet live uitgezonden op Viaplay TV. De race wordt later op de avond wel volledig als herhaling uitgezonden. Het programma begint om 22.00 uur, waarna de gehele wedstrijd te zien is. De voor- en nabeschouwing worden echter niet uitgezonden. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.