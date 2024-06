Na twee races op Europese bodem zijn de Formule 1-teams de oceaan overgestoken voor de Grand Prix van Canada. Het unieke Circuit Gilles Villeneuve heeft in het verleden al vele spectaculaire edities opgeleverd. Dit jaar lijkt ook het weer een rol van betekenis te gaan spelen, want er wordt heel wat regen voorspeld.

F1 Canada op Viaplay TV - vrijdag 7 juni

Programma Tijden Soort verslag Eerste vrije training 19.25u - 20.35u Live Tweede vrije training 22.55u - 00.05u Live

De Nederlandse Formule 1-fan kan zich opmaken voor een mooi raceweekend. Om er direct lekker in te komen, zendt Viaplay TV op vrijdag beide trainingen live en gratis uit. De uitzending van de eerste sessie begint om 19.25 uur, met commentaar van Allard Kalff en Ernest Knoors. Ook de tweede training is live te zien. Deze begint om 23.00 uur in de Nederlandse avond. Vijf minuten van tevoren begint de uitzending van Viaplay. Ditmaal is het commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

F1 Canada op Viaplay TV - zaterdag 8 juni

Programma Tijden Soort verslag Talkshow Shakedown 12.15u - 13.15u Herhaling DTM Zandvoort - Race 1 13.15u - 14.45u Live

Op zaterdag is er geen live Formule 1-actie te zien bij Viaplay. Wel wordt vanaf 12.15 uur het praatprogramma Shakedown uitgezonden. Dit is een herhaling van de live-uitzending van vrijdagavond. Presentatrice Amber Brantsen bespreekt met analisten Ernest Knoors, Christijan Albers en Giedo van der Garde de belangrijkste onderwerpen uit de sport. De derde vrije training en de kwalificatie op zaterdagavond zijn niet live te zien op Viaplay TV.

De raceliefhebber kan desondanks het hart ophalen op de televisiezender. Vanaf 13.15 uur wordt namelijk de eerste DTM-race op Circuit Zandvoort live uitgezonden. Ook dit belooft een groot spektakel te worden.

F1 Canada op Viaplay TV - zondag 9 juni

Programma Tijden Soort verslag Kwalificatie F1 Canada 14.30u - 15.30u Integrale herhaling DTM Zandvoort - Race 2 16.15u - 17.45u Live

Op zondag wordt de kwalificatie van zaterdagavond integraal herhaald. Alle actie van de strijd om de pole-position is vanaf 14.30 uur terug te zien. Er is geen voor- of nabeschouwing. Vanaf 16.15 uur wordt de tweede DTM-race op Circuit Zandvoort live uitgezonden.

De Grand Prix van Canada is niet live te zien.

F1 Canada op Viaplay TV - maandag 10 juni

Programma Tijden Soort verslag Grand Prix van Canada 08.00u - 10.00u Integrale herhaling

De Grand Prix van Canada wordt op maandagochtend volledig integraal herhaald. De uitzending begint om 08.00 uur. Zo kan de Nederlandse F1-fan de gehele wedstrijd nog eens rustig bekijken. Er is geen voor- of nabeschouwing. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.