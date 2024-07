F1 België op Viaplay TV - vrijdag 26 juli

Programma Tijden Soort verslag Formule 1 - Eerste vrije training 13.25u - 14.35u Live Formule 1 - Tweede vrije training 16.55u - 18.05u Live Talkshow - Shakedown 22.30u - 23.30u Herhaling

Op vrijdag worden beide vrije trainingen live uitgezonden door Viaplay TV. Dat houdt in dat de Nederlandse fans alle actie gratis kunnen volgen via hun televisie. De eerste vrije training op het circuit van Spa-Francorchamps begint om 13.30 uur, de uitzending van Viaplay begint vijf minuten eerder. Het commentaar bij de livebeelden komt van Allard Kalff en Jeroen Bleekemolen. Om 16.55 uur begint vervolgens de uitzending van de tweede trainingssessie. Hierbij komt het commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Later op de avond wordt de talkshow Shakedown uitgezonden. Deze uitzending begint om 22.30 uur. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Ho-Pin Tung en Tom Coronel in de studio. Zij bespreken de meest opvallende momenten van de eerste dag van de Grand Prix van België. Ook komen de belangrijkste onderwerpen uit de Formule 1-paddock aan bod. Pitreporter Chiel van Koldenhoven verzorgt vanaf het circuit interviews met onder meer Max Verstappen. Het programma duurt een uur.

Niets missen van de Formule 1-actie bij Viaplay? Bekijk hieronder de prijzen en acties van jouw provider:

Nu tot twaalf maanden korting bij Odido. Bekijk hier de opties en stel je pakket samen!

F1 België op Viaplay TV - zaterdag 27 juli

Programma Tijden Soort verslag Formule 1 - Kwalificatie 22.00u - 23.00u Herhaling

De derde vrije training en de kwalificatie voor de Grand Prix van België worden niet live uitgezonden door Viaplay TV. De kwalificatie wordt op zaterdagavond wel volledig herhaald. De uitzending begint om 22.00 uur en duurt een uur. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Er zal geen voor- en nabeschouwing te zien zijn.

F1 België op Viaplay TV - zondag 28 juli

Programma Tijden Soort verslag FIA F3 - Hoofdrace 08.25u - 09.30u Live FIA F2 - Kwalificatie 09.30u - 09.55u Samenvatting FIA F2 - Hoofdrace 09.55u - 11.15u Live FIA F3 - Hoofdrace 11.15u - 11.40u Samenvatting Porsche Supercup - Race 11.40u - 12.30u Live Formule 1 - GP van België 20.00u - 22.00u Herhaling

Op zondag zendt Viaplay TV heel wat actie op Spa-Francorchamps live uit. Dat begint al met de hoofdrace van het FIA Formule 3-kampioenschap. Deze race is vanaf 08.25 uur live te zien. Na deze race van de jonge talenten volgt een samenvatting van de kwalificatie van de Formule 2, direct gevolgd door het liveverslag van de hoofdrace van dit kampioenschap. Na de actie worden de hoogtepunten van de Formule 3-race getoond. Om 11.40 uur begint het liveverslag van de Porsche Supercup op Spa.

De Formule 1-race in België is niet live te zien op Viaplay TV. De gehele wedstrijd wordt vanaf 20.00 uur op zondagavond wel integraal herhaald. Er wordt geen voorbeschouwing uitgezonden, maar alle actie is wel te zien. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Het programma duurt ongeveer tot 22.00 uur in de avond.