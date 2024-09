F1 Baku op Viaplay TV - vrijdag 13 september

Programma Tijden Soort verslag Formule 1 - Eerste vrije training 11.25 uur - 12.35 uur Live Formule 1 - Tweede vrije training 14.55 uur - 16.05 uur Live Talkshow - Shakedown 17.45 uur Herhaling

Op vrijdag worden beide vrije trainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan live uitgezonden op Viaplay TV. Hierdoor kunnen Nederlandse Formule 1-fans gratis de actie op de baan volgen via het open tv-kanaal. De uitzending van de eerste training start om 11.25 uur, vijf minuten voor het begin van de sessie. Allard Kalff en Sebastiaan Bleekemolen verzorgen het commentaar tijdens deze training. Voor de tweede vrije training, die om 15.00 uur begint, komen Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk aan het woord.

Op vrijdagavond is de talkshow Shakedown te zien op Viaplay TV. Presentatrice Amber Brantsen bespreekt samen met analisten Christijan Albers, Mike Hezemans en Giedo van der Garde de belangrijkste momenten van de dag. De show behandelt de meest opvallende gebeurtenissen uit de Formule 1-paddock, waarbij pitreporter Chiel van Koldenhoven live het laatste nieuws naar de huiskamers brengt. Het programma duurt een uur.

Niets missen van de Formule 1-actie bij Viaplay? Bekijk hieronder de prijzen en acties van jouw provider:

F1 Baku op Viaplay TV - zaterdag 14 september

Programma Tijden Soort verslag Formule 1 - Kwalificatie 23.15 uur Herhaling

De derde vrije training en de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan in de nauwe straten van Baku worden niet live uitgezonden op Viaplay TV. Wel is er op zaterdagavond een volledige herhaling van de kwalificatie te zien. Dit programma start om 23.15 uur. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk verzorgen het commentaar. Er is geen voor- of nabeschouwing bij deze uitzending.

F1 Baku op Viaplay TV - zondag 15 september

Programma Tijden Soort verslag Formule 1 - GP van Azerbeidzjan 20.00 uur Herhaling

De Grand Prix van Azerbeidzjan wordt niet live op Viaplay TV uitgezonden. Wel is er op zondagavond een volledige herhaling van de race te zien, beginnend om 20.00 uur. Het commentaar wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Voor- en nabeschouwingen worden niet uitgezonden.