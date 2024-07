F1 Silverstone op Viaplay TV - vrijdag 5 juli

Programma Tijden Soort verslag Formule 1 - Eerste vrije training 13.25u - 14.35u Live Formule 1 - Tweede vrije training 16.55u - 18.05u Live Talkshow Shakedown 22.30u - 23.30u Herhaling

Na het sprintraceweekend in Oostenrijk keert de Formule 1 op Silverstone terug naar het gebruikelijke format. Dat houdt in dat er op vrijdag twee vrije trainingen van een uur gepland staan. Beide sessies zijn live te zien op Viaplay. De uitzending van de eerste vrije training begint om 13.25 uur, vijf minuten voordat het licht aan het einde van de pitstraat op groen gaat. Het commentaar bij de beelden komt van Allard Kalff en Jeroen Bleekemolen.

Ook VT2 is live te zien bij de televisiezender. Deze uitzending begint om 16.55 uur, wederom vijf minuten voor de start van de training. Ditmaal komt het commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Daarmee is het nog niet gedaan met de Formule 1-uitzendingen op Viaplay TV. In de avond is vanaf 22.30 uur de talkshow Shakedown te zien. Presentatrice Amber Brantsen bespreekt met analisten Christijan Albers en Giedo van der Garde de vrijdagtrainingen en de belangrijkste onderwerpen uit de paddock. Ook komen er interviews vanuit Silverstone van pitreporter Chiel van Koldenhoven. De uitzending duurt ongeveer een uur en is een herhaling van de live-uitzending op de streamingdienst.

Niets missen van de Formule 1-actie bij Viaplay? Bekijk hieronder de prijzen en acties van jouw provider:

F1 Silverstone op Viaplay TV - zaterdag 6 juli

Programma Tijden Soort verslag Formule 1 - Kwalificatie 22.00u - 23.00u Herhaling

Op zaterdag is er geen live Formule 1-actie op Viaplay TV. Wel wordt in de avond de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië integraal herhaald. Deze uitzending begint om 22.00 uur, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Er is geen voor- of nabeschouwing, maar alle baanactie is wel volledig te zien.

F1 Silverstone op Viaplay TV - zondag 7 juli

Programma Tijden Soort verslag FIA F3 - Hoofdrace 09.15u - 10.20u Live Formule 1 - Kwalificatie 10.20u - 10.50u Hoogtepunten FIA F2 - Hoofdrace 10.50u - 12.10u Live FIA F3 - Hoofdrace 12.10u - 12.50u Hoogtepunten Porsche Supercup - Race 12.50u - 13.30u Live Formule 1 - Grand Prix van Groot-Brittannië 22.00u - 00.00u Herhaling

De autosportliefhebber kan op zondag zeker terecht bij Viaplay TV. Er staat meer dan genoeg live raceactie op het programma. De dag begint al met de uitzending van de Formule 3-hoofdrace op Silverstone. Ook de Formule 2-race en de wedstrijd van de Porsche Supercup zijn live te zien.

De Britse Grand Prix is niet live te zien bij Viaplay TV. Wel wordt in de avond de gehele race integraal herhaald. De uitzending begint om 22.00 uur met het commentaar van het vaste duo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Er is geen voor- of nabeschouwing, wel is alle baanactie inclusief de podiumceremonie gratis te zien op de televisiezender.