F1 Austin op Viaplay TV - vrijdag 18 oktober

Sessie Tijden Soort verslag Eerste vrije training 19.25u - 20.35u Live

Op Viaplay TV is de eerste vrije training van het Formule 1-weekend in Austin live te zien. De uitzending begint om 19.25 uur, vijf minuten voordat het licht aan het einde van de pitstraat op groen gaat. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Vanwege het sprintweekend wordt er geen tweede training verreden op het Circuit of the Americas. Later op vrijdagavond, vanaf 23.30 uur, staat de sprintkwalificatie op het programma. Deze sessie wordt niet uitgezonden door Viaplay TV.

F1 Austin op Viaplay TV - zaterdag 19 oktober

Op zaterdag 19 oktober is er geen Formule 1-actie te zien bij Viaplay TV. De sprintrace en de kwalificatie zijn enkel te zien via de streamingdienst van Viaplay, waarvoor een abonnement benodigd is.

F1 Austin op Viaplay TV - zondag 20 oktober

Sessie Tijden Soort verslag Sprintrace 17.00u - 17.20u Samenvatting Kwalificatie 17.20u - 18.30u Volledige herhaling

Op zondag zendt Viaplay TV een samenvatting uit van de sprintrace, die op zaterdagavond verreden is. Het programma duurt ongeveer twintig minuten en bevat de belangrijkste momenten, van commentaar voorzien door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Na afloop zijn de belangrijkste reacties te zien.

Aansluitend volgt de volledige herhaling van de kwalificatie van zaterdagnacht. Deze uitzending begint om 17.20 uur. Er is geen voor- of nabeschouwing, maar de gehele kwalificatie wordt integraal herhaald. Het commentaar komt van het duo Valkenburg en Heemskerk.