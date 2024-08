F1 Zandvoort op Viaplay TV - vrijdag 23 augustus

Programma Tijden Soort verslag Start Super Friday 12.00u Formule 1 - Eerste vrije training 12.25u - 13.35u Live Porsche Supercup - Vrije training 13.58u - 14.50u Live Formule 1 - Tweede vrije training 15.55u - 17.05u Live F1 Academy - Tweede vrije training 17.30u - 18.15u Live Einde Super Friday 18.15u Talkshow: Zandvoort Shakedown 22.30u - 23.30u Herhaling

Op vrijdag kunnen Formule 1-fans terecht bij Viaplay TV voor live verslag van de Super Friday. De uitzending begint om 12.00 uur en gaat door tot 18.15 uur. De hele dag door zijn alle gebeurtenissen op het asfalt live te volgen op Viaplay TV, met naast de twee Formule 1-trainingen ook uitgebreid aandacht voor de F1 Academy en de Porsche Supercup. Tussen de sessies door zijn er in de vernieuwde Viaplay-studio midden in het Formule 1-paddock uitgebreide analyses, schuiven coureurs en teambazen aan voor interviews en wordt de kijker getrakteerd op een exclusief kijkje achter de schermen en sfeerverslagen vanuit het dorp en vanaf de tribunes.

Later op de avond wordt ook nog de talkshow Zandvoort Shakedown uitgezonden. Deze uitzending begint om 22.30 uur op Viaplay TV en duurt ongeveer een uur. Dit is een herhaling van de live-uitzending op de streamingskanalen van Viaplay. Zandvoort Shakedown en de live-uitzendingen worden gepresenteerd door Amber Brantsen. Zij wordt bijgestaan door het vaste team aan Formule 1-analisten met veel kilometers aan ervaring in de autosport. Chiel van Koldenhoven is van de partij als F1-verslaggever. Tom Coronel gaat weer aan de slag als pitreporter. David Coulthard is als internationale expert van de partij en in het dorp en op de camping loopt Anne-Marie Fokkens rond voor alle updates buiten het circuit.

F1 Zandvoort op Viaplay TV - zaterdag 24 augustus

Programma Tijden Soort verslag Formule 1 - Kwalificatie 19.00u - 20.30u Integrale herhaling Talkshow: Zandvoort Shakedown 22.30u - 23.30u Herhaling

De laatste training en de kwalificatie voor de Dutch GP in Zandvoort zijn niet live te zien bij Viaplay TV. Wel is de strijd om de pole-position te zien als herhaling. De gehele kwalificatie is vanaf 19.00 uur terug te kijken. De uitzending is zonder voor- of nabeschouwing. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Later op de avond is de talkshow Zandvoort Shakedown te zien. Dit programma wordt tijdens de Dutch GP ook op zaterdagavond gemaakt. De uitzending begint om 22.30 uur en duurt ongeveer een uur. Het is een herhaling van de uitzending die eerder op de dag op de streamingdienst is uitgezonden.

F1 Zandvoort op Viaplay TV - zondag 25 augustus

Programma Tijden Soort verslag Formule 1 - Dutch GP 18.00u - 20.00u Integrale herhaling

De Dutch GP in Zandvoort is niet live te zien bij Viaplay TV. Wel wordt de race door de Zandvoortse duinen vanaf 18.00 uur integraal herhaald. De uitzending heeft geen voor- of nabeschouwing. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, bijgestaan door Allard Kalff vanuit Virtual Race Control. De uitzending duurt tot ongeveer 20.00 uur.

F1 Zandvoort bij de NOS

NPO 1 zendt de Dutch Grand Prix 2024 live uit. De gehele race is gratis op het openbare net te zien. De uitzending van de NOS begint om 13.10 uur met een uitgebreide voorbeschouwing vanaf het circuit. Diverse analisten uit de nationale en internationale autosport schuiven aan en blikken vooruit op de naderende race. Er zijn verder interviews, analyses en achtergronden te zien. Om 15.00 uur begint het liveverslag van de F1-race in Zandvoort. Na de finish volgt nog een nabeschouwing vanaf het circuit.

Programma Tijden Soort verslag Formule 1 - Dutch GP 13.10u - 18.00u Live

Dutch GP bij RTL Deutschland

De Grand Prix van Nederland wordt ook live uitgezonden door RTL Deutschland. De Duitse zender begint om 14.00 uur met een voorbeschouwing vanaf het circuit, met interviews en analyses. Het liveverslag begint om 15.00 uur. Na de race volgt een korte nabeschouwing. Het programma duurt tot ongeveer 17.15 uur.