F1 vandaag: Hoe laat begint de Formule 1-sprintrace in Miami?

Na het sprintraceweekend in China reist het F1-circus naar de andere kant van de wereld. Dit weekend wordt namelijk de Grand Prix van Miami verreden. Ook in Florida krijgen de coureurs een bomvol programma voor de kiezen met een sprintrace. Dat houdt in dat er maar een uur de tijd is om te trainen, en staan er twee kwalificaties en twee races op het programma.

Hoe laat is de F1 sprintrace in Miami?

Datum Sessie Lokale tijd (GMT -4) Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 3 mei Eerste vrije training 12.30u - 13.30u 18.30u - 19.30u Vrijdag 3 mei Sprint kwalificatie 16.30u - 17.14u 22.30u - 23.14u Zaterdag 4 mei Sprintrace 12.00u - 13.00u 18.00u - 19.00u Zaterdag 4 mei Kwalificatie 16.00u - 17.00u 22.00u - 23.00u Zondag 5 mei Grand Prix van Miami 16.00u - 18.00u 22.00u - 00.00u

De tweede sprintrace van het Formule 1-seizoen 2024 wordt verreden in Miami. De korte race vindt plaats op zaterdag 4 mei en begint om 18.00 uur Nederlandse tijd (12.00 uur lokale tijd). De coureurs krijgen 19 ronden over het 5,412 kilometer lange Miami International Autodrome voor de kiezen. De race duurt maximaal zestig minuten.

Hoe laat is de F1 kwalificatie voor de GP van Miami?

Na de sprintrace staat er nog meer actie op het programma: de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag. De strijd om de pole-position op het semi-stratencircuit gaat om 22.00 uur Nederlandse tijd van start. Dat is 16.00 uur in de middag in Miami. Zoals gebruikelijk bestaat de sessie uit drie segmenten, waarbij de vijf langzaamste rijders afvallen. In Q3 strijdt de top-tien om de beste startposities. In 2023 pakte Sergio Pérez de pole voor de race in Miami, voor Fernando Alonso en Carlos Sainz. Max Verstappen moest genoegen nemen met P9, maar won op zondag wel na een sterke inhaalrace. Destijds werd er geen sprintrace verreden in Miami.