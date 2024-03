F1 Jeddah: Hoe laat start de kwalificatie?

Datum: vrijdag 8 maart

Starttijd Nederlandse tijd: 18.00 uur

Starttijd lokale tijd: 20.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië op het Jeddah Corniche Circuit wordt verreden op vrijdag 8 maart. De strijd om de tweede pole-position van het seizoen 2024 begint om 20.00 uur lokale tijd, dat is 18.00 uur in Nederland.

Net als de seizoensopener in Bahrein vindt de Grand Prix van Saudi-Arabië plaats op zaterdag. Vanwege de start van de ramadan op zondag 10 maart is de race een dag vervroegd, waardoor het gehele schema een dag naar voren is gehaald. Daarom wordt er al op vrijdag gekwalificeerd.

Formule 1 tijden: Grand Prix van Saudi-Arabië

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Eerste vrije training Donderdag 7 maart 16.30u - 17.30u 14.30u - 15.30u Tweede vrije training Donderdag 7 maart 20.00u - 21.00u 18.00u - 19.00u Derde vrije training Vrijdag 8 maart 16.30u - 17.30u 14.30u - 15.30u Kwalificatie Vrijdag 8 maart 20.00u - 21.00u 18.00u - 19.00u GP van Saudi-Arabië Zaterdag 9 maart 20.00u - 22.00u 18.00u - 20.00u

Welke tv-zender zendt F1 in Nederland uit?

In Nederland is de Formule 1 in 2024 niet live te zien op een lineair televisiekanaal. De streamingdienst Viaplay heeft de F1-uitzendrechten in handen. Alle races zijn via hun app te zien. Door de uitzendingen te streamen of op de app op je digitale televisie te kijken, kan je F1 wel op tv zien. Datzelfde geldt voor F1 TV Pro, eveneens een betaalde streamingdienst.

Heb je voldoende aan een samenvatting? Dan kan je op de avond van de race terecht bij de NOS. Op NPO1 wordt dan een uitgebreide samenvatting getoond. Klanten van Ziggo kunnen ook het Race Café kijken, waarin eveneens de hoogtepunten van de wedstrijd te zien zijn.

F1 kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 17.30 uur

Start kwalificatie: 18.00 uur

Einde uitzending: 19.45 uur

De voorbeschouwing op de kwalificatie van Viaplay begint op vrijdagmiddag om 17.30 uur. Presentatrice Amber Brantsen blikt vanuit de studio in Hilversum met analisten Ho-Pin Tung en Tom Coronel vooruit op de naderende sessie op het Jeddah Corniche Circuit. Er wordt enkele malen geschakeld naar pitreporter Chiel van Koldenhoven op het circuit in Saudi-Arabië voor het laatste nieuws.

Om 18.00 uur begint het liveverslag van de strijd om de pole-position. Het commentaar komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Tussen de segmenten wordt kort teruggeschakeld naar de studio, waar de analisten de opvallendste momenten bespreken. Na de finish wordt nog uitgebreid nagepraat en haalt Van Koldenhoven de hoofdrolspelers voor de camera.

Wat kost Viaplay?

Viaplay biedt twee abonnementsvormen aan. De maandelijks opzegbare variant kost 15,99 euro per maand (191,88 euro per jaar). Een jaarabonnement kost 153,48 euro, wat neerkomt op 12,79 euro per maand. Dit jaarabonnement is tijdelijk verkrijgbaar: vanaf 11 maart kan het niet meer worden afgesloten. Op 22 mei wordt de prijs van het maandabonnement ook nog eens verhoogd naar 17,99 euro.

F1 TV Pro

Start voorbeschouwing: 17.00 uur

Start kwalificatie: 18.00 uur

Einde uitzending: 19.40 uur

Bij F1 TV Pro is de kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië live en on demand te zien. De streamingdienst trapt af met een voorbeschouwing. Deze begint om 17.00 uur. Analisten blikken vanaf het Jeddah Corniche Circuit vooruit op de naderende actie middels interviews, analyses en achtergronden. Het liveverslag van de kwalificatie in Jeddah begint om 18.00 uur. Na de sessie wordt er nog uitgebreid nagepraat over de belangrijkste momenten en komen diverse coureurs voor de camera.

Wat kost een abonnement op F1 TV Pro?

F1 TV Pro is in Nederland enkel als maandabonnement verkrijgbaar. Het voordelige jaarabonnement is niet meer beschikbaar. De maandelijks opzegbare variant kost 11,90 euro (142,80 euro per jaar). Met dit abonnement krijg je toegang tot alle live-actie, kijk je on demand terug en bekijk je historische races, documentaires en achtergronden. Tijdens de F1-actie heb je extra features ter beschikking, zoals livetiming, driver tracker en kan je onboard met alle coureurs meekijken. Klanten kunnen zelf kiezen in welke taal ze het commentaar willen horen: Nederlands van Viaplay, Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees.

Formule 1 kijken met Ziggo

Samenvatting kwalificatie

Vrijdag 8 maart

Start uitzending: 19.30 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Bij Ziggo zijn in 2024 enkel samenvattingen van de Formule 1-kwalificaties en -races te zien. De hoogtepunten van de kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië is vanaf 19.30 uur te zien. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos blikken samen met enkele gasten terug op de belangrijkste momenten van de sessie. Voor klanten van Ziggo is het programma gratis te zien via het openbare kanaal 14, of via de Select-zender voor abonnees met het Ziggo Sport Totaal-pakket.

F1 Jeddah: Hoe laat komt de Formule 1 vandaag op tv?

In onderstaande tabel vind je alle uitzendtijden van de Formule 1-aanbieders op televisie. Viaplay en F1 TV Pro zenden de kwalificatie live uit, Ziggo komt met een samenvatting.