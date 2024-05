F1 vandaag: Hoe laat begint de Formule 1-kwalificatie in Imola?

Na zes overzeese races - waaronder twee sprintraces - is de Formule 1 terug op Europese bodem. De Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola trapt de reeks met Europese races af. Voor diverse teams is dit het ideale moment om met een flink upgradepakket te komen, aangezien de logistieke uitdagingen een stuk minder groot zijn en er sneller geschakeld kan worden met de fabrieken. Zorgt dat ook voor verschuivingen in de pikorde? De kwalificatie van vanmiddag zal een eerste antwoord geven op die vraag.

Hoe laat is de F1 kwalificatie in Imola?

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 17 mei Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 17 mei Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 18 mei Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 18 mei Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 19 mei GP van Emilia-Romagna 15.00u - 17.00u

De kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna wordt verreden op zaterdag 18 mei. De strijd om de pole-position gaat om 16.00 uur in de middag van start. In tegenstelling tot de voorgaande twee evenementen staat er in Imola geen sprintrace op het programma. Zoals gewoonlijk bestaat de kwalificatie uit drie segmenten. Het eerste gedeelte duurt 18 minuten, waarna de vijf langzaamste rijders afvallen. Q2 duurt vervolgens 15 minuten, waarbij wederom de vijf langzaamste rijders afvallen. In het beslissende segment, dat 12 minuten duurt, gaat de top-tien op jacht naar de best mogelijke startpositie.

Eerder op de dag staat de laatste vrije training op het programma. Deze sessie begint om 12.30 uur en duurt een uur. Hierin kunnen de coureurs de puntjes op de i zetten voor de kwalificatie en de race.