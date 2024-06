F1 vandaag: Hoe laat begint de Formule 1-kwalificatie in Canada?

Na twee Europese hordes zijn de F1-teams en -coureurs naar de andere kant van de plas gereisd. Dit weekend staat de Grand Prix van Canada op het programma. Na de krappe straten van Monaco staat er opnieuw een circuit op het programma waar elk foutje fataal kan zijn. Met name de Wall of Champions bij het opkomen van het rechte stuk is legendarisch. In tegenstelling tot in Monte Carlo zijn er in Montreal wel mogelijkheden om in te halen. Toch is een goede uitgangspositie van groot belang.

Hoe laat is de F1 kwalificatie in Canada?

Datum Sessie Lokale tijd Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 7 juni Eerste vrije training 13.30u - 14.30u 19.30u - 20.30u Vrijdag 7 juni Tweede vrije training 17.00u - 18.00u 23.00u - 00.00u Zaterdag 8 juni Derde vrije training 12.30u - 13.30u 18.30u - 19.30u Zaterdag 8 juni Kwalificatie 16.00u - 17.00u 22.00u - 23.00u Zondag 9 juni Grand Prix van Canada 14.00u - 16.00u 20.00u - 22.00u

De kwalificatie voor de Grand Prix van Canada begint vanavond pas om 22.00 uur in de Nederlandse avond, dat is 16.00 uur lokale tijd. Onder normale omstandigheden en zonder oponthoud weten we rond 23.00 uur hoe de startgrid eruit ziet. Zoals gebruikelijk bestaat de kwalificatie uit drie segmenten. In Q1 komen alle rijders in actie. Dit segment duurt achttien minuten. De vijf langzaamste rijders vallen af. Na een korte pauze begint Q2 voor de overgebleven vijftien rijders. Dit segment duurt vijftien minuten en wederom blijven de vijf langzaamsten achter in de pitbox. In Q3 heeft de top-tien twaalf minuten de tijd om een zo goed mogelijke tijd op de klok te zetten.

Eerder op de zaterdag staat de laatste vrije training op het programma. Hierin zetten de rijders de puntjes op de i voor de kwalificatie en de race. Deze training duurt een uur en begint om 18.30 uur Nederlandse tijd, 12.30 uur lokaal.