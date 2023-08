Na twaalf races waarin genoeg gebeurd is, is het voor de teams de tijd om de zomerstop in te gaan. Twee weken mag er niet aan de F1-wagens gewerkt worden in de fabrieken waardoor het personeel van de teams even op adem mag komen. Ook de coureurs hebben vrijaf gekregen en nemen het er zichtbaar van.

Degene over wie het de eerste seizoenshelft misschien wel het meest gesproken is, is toch wel kampioenschapsleider Max Verstappen. De Nederlander heerst in de koningsklasse van de autosport en leidt in de stand met 125 punten voorsprong op teamgenoot Sergio Perez. De 25-jarige coureur trapte zijn zomervakantie af op Tomorrowland en was daar samen met collega-rijder Lando Norris achter de schermen bij zijn goede vriend dj Martin Garrix.

Mercedes-rijder Lewis Hamilton nam een flinke duik op vakantie. De Brit heeft op zich een sterke eerste seizoenshelft achter de rug, maar kan met zijn Mercedes niet in de buurt komen van Red Bull en Verstappen. Het is te hopen voor de zevenvoudig wereldkampioen dat na de zomer zijn team dichter bij staat.

Misschien wel de opvallendste coureur van de eerste seizoenshelft - op Verstappen na - is Fernando Alonso. De Spanjaard zag dit jaar al zes keer het podium en rijdt zijn teamgenoot Lance Stroll het hele seizoen zoek. Tijdens zijn vakantie is de 42-jarige coureur naar zijn geboortegrond gegaan en bezocht hij de prachtige Asturische kust.

De teruggekeerde Daniel Ricciardo mag na twee races al weer pauze nemen. Hij is samen met zijn vriendin en goede vrienden op vakantie en geniet zichtbaar. Ook laat de Australiër zien dat hij niet stil zit, er wordt volop getraind op zijn vakantielocatie, uiteraard met de nodige humor.

Pierre Gasly is samen met zijn vriendin naar de Algarve afgereisd en is vooral op de golfbaan te vinden. Een goede plek om na alle gebeurtenissen van de eerste seizoenshelft bij Alpine tot rust te komen. Na de zomerstop ziet hij in ieder geval niet meer teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane terug, die zijn allebei door het management van Alpine ontslagen.

Het racebloed van Oscar Piastri kruipt waar het niet gaan kan en hij liet zijn gezicht tijdens de MotoGP-race op Silverstone zien. Ook kroop de Australiër nog even op een Ducati, maar moeder Nicole was daar niet van gediend. Zij vindt het al eng genoeg om haar zoon op vier wielen over het asfalt te zien racen.

Ook Nico Hülkenberg was te vinden op een circuit, al reed de Duitser zelf rondjes in een kart. De dit jaar teruggekeerde coureur heeft het naar zijn zin bij Haas en kan in de kwalificatie mooie dingen laten zien. Toch is het qua punten nog niet om naar huis te schrijven, maar met negen punten heeft hij er een stuk meer dan de twee die teamgenoot Kevin Magnussen achter zijn naam heeft staan. Let overigens ook even op de helm van The Hulk, deze droeg hij tijdens de overwinning tijdens de 24 uur van Le Mans van 2015.

Valtteri Bottas heeft samen met zijn vriendin Tiffany Cromwell de bergen van het Amerikaanse Colorado opgezocht. Voor beiden een goede training, want Cromwell is professioneel wielrenster. Te hopen is dat Bottas ook wat kleur op doet in de VS, want de Fin reed met zijn Alfa Romeo een vrij kleurloze eerste seizoenshelft. Zelf is Bottas sinds dit jaar ambassadeur van het fietsmerk Canyon.

Voor Charles Leclerc kwam de zomerstop als geroepen. Het gaat bij Ferrari absoluut nog niet naar wens en de zomerstop wordt voor de formatie uit Maranello gebruikt om weer even de boel te resetten. Leclerc heeft een groep vrienden uitgenodigd en is met hen op een luxe jacht aan het varen.

Voor Alexander Albon is de vakantie eentje waar hij met een goed gevoel naar afreist. De Williams-coureur heeft een auto die een stuk beter is dan de jaren hiervoor en heeft nu al bijna drie keer zoveel punten als hij vorig jaar had. De Thai lijkt ook met volle teugen te genieten op en in het water.