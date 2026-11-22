Formule 1 GP van Las Vegas
F1-update: Zo is Verstappen Mercedes te slim af geweest in Vegas, Ferrari-coureurs clashen weer
De Grand Prix van Las Vegas uitgebreid besproken tijdens een nieuwe F1-update vanaf het circuit.
Ronald Vording
Gepubliceerd: 22 nov 2026, 14:25
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Max Verstappen heeft de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas gewonnen. Het zegt enerzijds iets over de progressie van Red Bull op ‘energy-poor circuits’, al had het volgens teambaas Laurent Mekies nog meer met een andere factor te maken: Verstappen die Mercedes te slim af is geweest in het tactische spel met energiemanagement en slipstreamen. De Nederlander stelde dat de race in Vegas ‘weinig met F1 te maken had’, al genoot hij wel van het moment waarop George Russell rechtdoor schoot. Verstappen haalde na afloop hard uit naar Russell, onder meer door te stellen dat diens seizoen een “complete aanfluiting” is en dat hij ver onder Verstappens niveau zit. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de frustratie van Isack Hadjar na Red Bulls probleem met de voorvleugel. Verder natuurlijk ruim baan voor opnieuw een clash tussen Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton en het dubbele podium van McLaren.
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