F1-update: Zandvoort (bijna) klaar voor F1 Dutch Grand Prix!

Terwijl de Formule 1-teams hun vrachtwagens nog aan het uitpakken waren, reden de eerste (voormalig) Formule 1-coureurs woensdag al een rondje over het vernieuwde duinencircuit. Op twee wielen namen onder andere Nico Rosberg en David Coulthard al een kijkje op het circuit van Zandvoort als onderdeel van een pr-evenement van titelsponsor Heineken. Jackie Stewart besloot de fiets toch maar te laten staan, maar had wel de eer om de trofee te onthullen die aanstaande zondag zal worden uitgereikt aan de winnaar van de Dutch Grand Prix.

Wat waren woensdag de voornaamste gespreksonderwerpen in Zandvoort en hoe zijn de eerste reacties op het vernieuwde circuit? Motorsport.com Nederland was ter plaatse en blikt in de video bovenaan deze pagina uitgebreid terug.

