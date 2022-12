F1-update: Wat zegt de nieuwe F1-inschrijving van Honda precies?

Tijdens de jaarlijkse presentatie van de auto- en motorsportplannen baarde Honda maandag opzien. In het hoofdkwartier te Minato ging het niet alleen over de Super Formula, maar deden kopstukken uit de doeken dat Honda zich bij de FIA heeft ingeschreven voor het motorreglement van 2026. Het bericht komt exact een jaar na de bijzondere finale op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, tot op heden de laatste officiële F1-race van Honda als motorleverancier. Sindsdien rijden Red Bull Racing en AlphaTauri nog altijd met Honda-motoren, maar gaat het officieel om Red Bull Powertrains.

Christian Horner benadrukt bij iedere gelegenheid dat Red Bull met het Powertrains-project ook op eigen benen kan staan vanaf 2026, maar wat betekent de aankondiging van Honda dan? Is het de bevestiging dat Honda spijt heeft van het afscheid en dat het daadwerkelijk terugkeert? De eerste van beide vragen kan met 'ja' worden beantwoord. Al meteen na de Grand Prix van Abu Dhabi 2021 liet Masashi Yamamoto optekenen dat Honda in zijn optiek te vroeg vertrok. Alle stappen die Honda nadien heeft gezet, onderstrepen dat en geven aan dat Honda de deur graag op een kier houdt.

Maandag is die deur iets verder opengegaan, al is dit nieuws ab-so-luut nog niet de bevestiging dat Honda terugkeert in F1. Zo moeten alle geïnteresseerden dit jaar gewoon een eerste handtekening zetten om in 2026 van de partij te kunnen zijn. De situatie is vrij simpel: als je nu niet tekent, kun je in 2026 niet deelnemen. Als je nu wel tekent, hoef je niet deel te nemen, maar verschaf je in ieder geval opties voor jezelf. Precies dat heeft Honda met deze zet gedaan. Het is allerminst de bevestiging dat Honda instapt, maar wel een actie om de deur open te houden. Honda koopt dus meer bedenktijd.

Die extra tijd wordt volgens het merk gebruikt om de nieuwe regels beter te onderzoeken. Daarna zal er een definitieve keuze over 2026 en de jaren daarna worden gemaakt. Het tekenen is een daad die naadloos in de trendlijn van het voorbije jaar past, maar nog geen finale stap in dat traject is. Als een terugkeer er na veel wikken en wegen wel van komt, luidt de vervolgvraag natuurlijk of het weer met Red Bull en zusterteam AlphaTauri zal zijn. En vanuit het perspectief van Red Bull luidt de vraag welke opties dat team nog meer heeft richting het nieuwe motorreglement. Beide kwesties komen aan bod in de video bovenaan deze pagina: een extra F1-update over de aankondiging van Honda.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!