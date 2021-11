F1-update: Wat staat Verstappen en Hamilton te wachten in Saudi-Arabië?

Voor het eerst sinds 1970 krijgen Formule 1-teams twee nieuwe circuits op rij voor de kiezen, en dat in de beslissende fase van het kampioenschap. Waar het bij de Grand Prix van Qatar nog om een bestaande omloop ging en teams zich er zeer behoorlijk op konden voorbereiden in de simulator, komen de coureurs met het Jeddah Corniche Circuit echt op onbekend terrein terecht. Sterker nog: enkele weken geleden waren er in de paddock nog zorgen te horen. Zou het circuit wel op tijd af zijn of moet de koningsklasse aan een plan B werken? Anderhalve week voor de race is dat scenario afgewend en is duidelijk dat het circuit wél op tijd klaar is voor de eerste F1-race in Saudi-Arabië.

Maar wat kunnen de teams en coureurs daar precies verwachten? Koen Sniekers en Ronald Vording bespreken de karakteristieken van deze bijzondere baan in een nieuwe en extra Formule 1-update. Zo heeft de organisatie in Saudi-Arabië de circuitontwerpers van Tilke opdracht gegeven om het snelste en langste stratencircuit ter wereld uit de grond te stampen. Klinkt leuk, maar wat betekenen die bloedsnelle bochten voor de inhaalmogelijkheden en wat zijn de punten van het circuit om in de gaten te houden? Het komt allemaal aan bod in de video bovenaan deze pagina.

Natuurlijk rest ook de vraag of deze atypische omloop in Jeddah spek naar de bek is voor Mercedes of dat Red Bull Racing er eveneens kansrijk is. Een analyse van de lay-out leert dat Mercedes zonder twijfel als torenhoog favoriet begint, al ziet Red Bull om meerdere redenen nog wel kansen. Ten eerste doordat alle formaties bijzonder weinig kennis hebben en het dus meer dan normaal op de uitvoering en op de afstelling van teams aan zal komen. Ten tweede denkt Christian Horner dat het verschil in topsnelheid teniet is gedaan door de extra vleugelcontroles, maar is hij niet blij met een dode mus doordat Mercedes de Brazilië-motor weer van stal haalt voor Lewis Hamilton? Dit en nog veel meer komt aan bod in een ingelaste uitzending van de Formule 1-update, speciaal voor de allereerste Grand Prix waarin Max Verstappen zichzelf tot wereldkampioen kan kronen.

