F1-update: Waarom Mercedes het Red Bull-concept niet volgt met de W14

Mercedes heeft op Silverstone als negende team de auto voor het aankomende F1-seizoen voorgesteld. Niet lang na deze presentatie kwam teambaas Toto Wolff meteen met een disclaimer: de sidepods zullen in de eerste paar raceweekenden nog veranderen. Vorig jaar gold dat voor nagenoeg de hele auto, al heeft Mercedes volgens Wolff een lesje geleerd van het moeizame 2022. Hij acht het nu belangrijker om het eigen concept goed te begrijpen en om het gedrag van de auto te kennen, dan de concurrentie voor de gek te houden door onderdelen achter de hand te houden.

Wat betreft dat concept bouwt Mercedes grotendeels voort op de auto van vorig jaar. Wel zijn er meerdere aanpassingen, bijvoorbeeld aan de nieuwe neus, de voorwielophanging, iets andere sidepods met een rechtere inlet, de motorkap en een soort boekenplank die langer doorloopt naar achteren. Dat gezegd hebbende, is het DNA van de auto - zoals Mercedes dat zelf noemt - nog vergelijkbaar met dat van de W13. Waar veel teams in meer of mindere mate overstappen op het Red Bull-concept, houdt Mercedes aan de eigen filosofie vast.

Het komt volgens Wolff doordat de simulatormodellen in Brackley tonen dat het eigen concept meer potentie heeft: "En wij geloven in onze wetenschap." Met kopiëren word je volgens Wolff nooit beter dan het team dat je kopieert en dus maakt hij liever de 'moedige' keuze om door te gaan op het ingeslagen pad. In de W13 zat volgens hem ook nog veel meer downforce dan dat Mercedes uiteindelijk op het circuit heeft kunnen gebruiken. Daar komt bij dat het aerodynamische concept met de sidepods niet de voornaamste reden achter de problemen van vorig jaar vormde.

Die voornaamste reden is niet te zien en zit onder de vloer: het grondeffect. Mercedes heeft daar veel tijd, geld en aandacht aan besteed, al is er nóg een aspect veranderd dat niet te zien is: de motor. Ondanks dat het team vorig jaar geen motorische DNF had, heeft ook Mercedes met toestemming van de FIA aan de betrouwbaarheid gewerkt. Samen met nog wel toegestane aanpassingen aan de software moet het onderaan de streep meer opleveren. Onderaan die streep zit Mercedes overigens ook al meteen op het minimumgewicht van de FIA. De overstap op een zwarte livery heeft daarmee te maken, al is het belangrijkste dat het nieuwe chassis volgens Mercedes 'significant lichter' is.

Wat er op het eerste oog technisch opvalt aan de nieuwe Mercedes komt net als de verwachtingen van Toto Wolff en een eventueel nieuw contract voor Lewis Hamilton aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

