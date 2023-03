F1-update: Waarom Verstappen positief verrast is, Wolff eerlijk over Mercedes-concept

Pole-position nummer 21 is binnen voor Max Verstappen. De regerend wereldkampioen en Red Bull Racing stonden er op het moment dat het echt moest. De uitslag die tijdens de testdagen al is voorspeld, staat daardoor ook daadwerkelijk op het bord. Toch ging het minder makkelijk dan gedacht. Zo erkende Verstappen tijdens de persconferentie dat hij het gehele weekend al worstelt met de balans en dat de auto nu nog niet perfect aanvoelt. Het maakt dat Verstappen 'positief verrast' is met de beste uitgangspositie voor de race.

In die race verwacht de Nederlander dat de RB19 beter uit de verf komt. "Dat is normaal gesproken ons sterke punt." Sergio Perez voegde eveneens toe dat Red Bull zich op de race heeft gericht, al noemde hij de balansproblemen wel degelijk iets om te analyseren na afloop van het raceweekend.

De zaterdag heeft voor het eerst de echte snelheid van Ferrari getoond. Of zoals Verstappen gekscherend tegen Charles Leclerc zei: "Je hebt de zandzakken uit de auto gegooid!" Over één ronde oogde de Scuderia snel, al werkte Leclerc geen tweede run af in Q3. Ferrari koos ervoor om een setje soft uit te sparen voor de start, maar is dat wel een goede keuze? Zo gaf Leclerc zelf aan dat hij met een tweede ronde best met Verstappen had kunnen wedijveren voor pole. Bovendien hoeven de softs geen enorm voordeel te zijn ten opzichte van Red Bull. Leclerc stelde zelf al dat het geen 'gamechanger' zal zijn en Verstappen voegde toe dat hij ook nog een setje heeft liggen waarmee alleen maar een outlap is gereden. Was een plek op de eerste startrij dan niet meer waard geweest, dan achter twee Red Bulls staan die Leclerc eventueel kunnen blokken?

Het antwoord volgt zondag, waarbij Ferrari geen immens hoge verwachtingen heeft van de eigen race pace. Fernando Alonso en Aston Martin hebben in dat opzicht meer hoop, en dromen al hardop van het podium. De Spanjaard staat voor beide Mercedes-coureurs op de grid, al liet Lewis Hamilton optekenen positief verrast te zijn met P6 en P7. De Brit verwachtte na de vrijdagtrainingen Q3 niet eens te halen. De praktijk is iets hoopgevender dan dat, al is het nog steeds niet waar Mercedes wil staan. Toto Wolff heeft daardoor bevestigd dat het merk met de ster er met het huidige concept niet gaat komen. Het moet volgens hem anders, al is de vraag op wat voor termijn dat kan? Al deze zaken komen aan bod in de video bovenaan deze pagina, net als de moeizame zaterdag voor Nyck de Vries, die zondag als negentiende begint aan zijn eerste race voor AlphaTauri.

