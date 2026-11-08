Formule 1 GP van Brazilië

F1-update: Waarom Verstappen en Hamilton een inhaalrace lastiger achten, Russell gefrustreerd

De kwalificatie voor de Grand Prix van Sao Paulo uitgebreid geanalyseerd in een nieuwe aflevering van de F1-update.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 8 nov 2026, 13:31

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Lando Norris heeft pole-position te pakken voor de Formule 1 Grand Prix van Sao Paulo, een race die voor zowel Max Verstappen als Lewis Hamilton een inhaaljacht belooft te worden. Beide heren moeten door een motorwissel achteraan starten, wat voor Verstappen de 21 ste startplek betekent. Red Bull wilde de motorwissel in eerste instantie zo lang mogelijk uitstellen, maar zag na ongemakken op vrijdag geen andere keuze meer. Ronald Vording bespreekt de achtergronden in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals waarom Verstappen en Hamilton een inhaalrace allebei lastiger achten met de 2026-auto’s. Verder aandacht voor het gesprek tussen beide Ferrari-coureurs, de frustratie bij George Russell en een verrassende tweede startrij met Liam Lawson en Nico Hülkenberg.

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