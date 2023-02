F1-update: Waarom McLaren nog niet tevreden is, Alonso gelooft heilig in Stroll

Maandag trokken zowel McLaren als ook Aston Martin het doek van hun nieuwe strijdwapens. McLaren deed dat tijdens een zeer fraaie presentatie, met terecht veel aandacht voor de rijke historie van het team. De naam van de nieuwe auto (MCL60) is natuurlijk ook een verwijzing naar het verleden, al voegde het team een duidelijke boodschap toe: 'we're not done yet'. Het team uit Woking jaagt op meer succes en dat moet gebeuren met een vernieuwd rijdersduo: Lando Norris en Oscar Piastri. Het is een zeer interessante combinatie. Norris heeft zichzelf immers al bewezen binnen McLaren en wist Daniel Ricciardo naar huis te rijden. Daar staat tegenover dat Piastri een goed CV heeft met F3- en F2-titels in zijn debuutjaren. Het maakt deze line-up een zeer interessante om te volgen, waarbij Norris bovenal hoopt dat hij een teamgenoot krijgt die hem kan pushen.

De auto die het duo daarvoor heeft, stemt McLaren momenteel nog niet helemaal tevreden. Zo legt teambaas Andrea Stella uit dat er gedurende de winter nog nieuwe inzichten zijn gekomen, maar dat die onderdelen nog niet klaar zijn voor Bahrein. Stella geeft aan dat de introductie van die updates eerder richting de vierde race van het jaar wordt, de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku. Daardoor is het team wel blij, maar 'nog niet helemaal blij' met de creatie voor de eerste raceweekenden.

Bij Aston Martin is dat anders. Daar is het team in haar nopjes met de AMR23, die volgens technisch directeur Dan Fallows voor 95 procent anders is dan diens voorganger. Het is onder meer terug te zien aan een volledig nieuwe voorvleugel, een nieuwe motorkap met een grotere luchtinlaat en bovenal de zeer agressieve sidepods, die elementen van Ferrari, Red Bull en Alpine combineren. Met het totaalpakket staat er volgens Fernando Alonso een auto die als blauwdruk kan fungeren voor de Aston Martins van de komende jaren. De nieuwe fabriek moet een extra impuls aan het team geven, al zijn de simulator en de windtunnel pas aan het eind van 2024 volledig operationeel. De vraag is dus of Alonso er zelf nog de vruchten van gaat plukken, maar van één ding is hij wel overtuigd: op termijn gaat Lawrence Stroll slagen in zijn missie en wordt Aston Martin wereldkampioen.

