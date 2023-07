Achter de schermen, en sinds de Oostenrijkse Grand Prix ook in de paddock, gaat het veelvuldig over 2026. Dat jaar zal de Formule 1 opnieuw een metamorfose ondergaan, eentje die primair wordt ingegeven door motorische veranderingen. Zo gaat het motorreglement ingrijpend op de schop. F1 houdt vast aan de hybride-motoren en wordt dus niet volledig elektrisch, al zal de hybride wel veranderen. Zo moet de verbrandingsmotor op volledig duurzame brandstof gaan draaien en ook op minder brandstof dan de 110 kilogram die nu is voorgeschreven. Minstens zo belangrijk is dat het aandeel elektrisch vermogen omhooggaat tot ongeveer vijftig procent en de complexe MGU-H verdwijnt.

Actieve aerodynamica en fuel burn niet wat F1 moet zijn?

Het gevolg is dat de totale hoeveelheid energie, zoals de Formule 1 dat zelf noemt, minder zal zijn en dat er aan de chassiskant moet worden gesleuteld om alsnog Formule 1-prestaties op de baan te krijgen. Het betekent concreet dat de hoeveelheid luchtweerstand van de auto's fors omlaag moet en dat heeft verstrekkende gevolgen voor het chassis en het aerodynamisch pakket. Zo heeft Pat Symonds, technisch directeur van de Formule 1, al uitgelegd dat F1 momenteel met vier aerodynamische standen werkt, waar men tijdens het rijden tussen kan schakelen. In de praktijk worden dat er volgens hem geen vier stuks, maar blijft het beperkt tot twee à drie. De crux is echter er tijdens het rijden kan worden geschakeld tussen deze aerodynamische standen, waarbij er op rechte stukken bijvoorbeeld minder drag van de vleugels moet komen en die voor het aanremmen in hun oorspronkelijke vorm weer de gebruikelijke hoeveelheid downforce kunnen leveren.

Max Verstappen en Christian Horner zijn er niet meteen voorstanders van, vooral niet omdat eerstgenoemde heeft aangegeven dat de actieve aerodynamica door een extern systeem wordt gecontroleerd. Het kan zodoende vreemd aanvoelen voor de man achter het stuur. Verder vrezen hij en Horner voor terugschakelen op rechte stukken en gas blijven geven tijdens het aanremmen. Hoe dat technisch exact werkt, komt aan bod in de video bovenaan deze pagina en is ook in dit eerdere artikel nog eens uitgebreid terug te lezen. De korte variant is dat het nauw samenhangt met het begrip 'fuel burn': brandstof verbranden die niet direct nodig is voor de aandrijving van dat moment, maar een indirect doel dient. We kennen het onder meer van de geblazen diffusers, maar in het geval van 2026 draait het om zoveel mogelijk energie terugwinnen, om de elektrische systemen zo efficiënt mogelijk te laten werken en onderaan de streep tot een snellere rondetijd te komen.

De complexiteit: eigenbelang versus het belang van de sport als geheel?

Red Bull luidt om al deze factoren de noodklok. Horner wil het motorreglement graag herzien door de verdeling tussen het vermogen uit de verbrandingsmotor en de elektrische componenten aan te passen. Als de elektrische delen iets minder prominent worden en er voor de verbrandingsmotor iets meer brandstof mag worden gebruikt, hoeft de hoeveelheid drag volgens Horner niet zo rigoureus omlaag en hoeven er volgens hem geen bokkensprongen met het chassis te worden gemaakt. Toto Wolff heeft echter al laten weten dat de kans dat het motorreglement daadwerkelijk wordt opengebroken "schrijf maar in hoofdletters op: nul procent" bedraagt, aangezien Audi en Honda al voor deze set regels hebben getekend. Wolff voegde toe dat Horner uit eigenbelang zou spreken, volgens Wolff uit angst dat de Red Bull Powertrains-motor in 2026 niet competitief genoeg blijkt.

Horner stelt logischerwijs niet uit eigenbelang te praten, maar vooral te kijken wat het beste voor de sport als geheel is. Toch vindt hij in de paddock nog niet extreem veel bijval. Zo heeft Renault en daarmee Alpine ook laten doorschemeren blij te zijn met wat er nu motorisch op papier staat. Het kan tegenstrijdige belangen blootleggen. Zo hebben Red Bull en Ford nog geen ervaring met de elektrische delen van de motor en zou het voor hen dus niet zo slecht zijn als de verbrandingsmotor een grotere rol zou spelen. Daar komt nog eens bij dat de motoren tegenwoordig zeer aan elkaar gewaagd zijn en dat de Formule 1 dus vooral een strijd van het grondeffect en de aerodynamica is. Het zijn precies de terreinen waarop Adrian Newey en dus Red Bull het verschil kunnen maken. Als het vanaf 2026 weer meer een motorisch gevecht gaat worden, verandert dat verhaal enigszins en zien concurrenten wellicht hun kans schoon om de verhoudingen te doen kantelen. Het verklaart meteen waarom de 2026-discussie nu zo complex is: enerzijds komt de vraag op wat het beste voor de sport is, anderzijds zullen de verschillende fabrikanten ook kijken naar het eigen sportieve gewin.

Bij dit alles laat de Formule 1-organisatie overigens weten dat soep niet zo heet zal worden gegeten als dat die momenteel wordt opgediend. Het komt allemaal uitgebreid aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

