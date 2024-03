F1-update: Waarom Max Verstappen P6 staat, anonieme mails over Horner in Bahrein

Niet Max Verstappen, maar juist Mercedes prijkt na de eerste actiedag voor de Formule 1 Grand Prix van Bahrein bovenaan de tijdenlijst. Lewis Hamilton en George Russell gaven zelf ook aan enigszins verbaasd te zijn, al voegden ze meteen toe dat de race pace van Verstappen beter is. Afgaande op de data klopt dat, al heeft Red Bull nog niet het achterste van de tong laten zien op donderdag. Helmut Marko en Max Verstappen leggen uit dat er vooral qua motorstanden voor een voorzichtige aanpak is gekozen. Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe F1-update, net als de zorgen van concurrenten over het tweede Red Bull-team en bijzondere, anonieme e-mails die donderdagmiddag naar onder meer journalisten zijn gestuurd over Christian Horner.

