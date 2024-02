F1-update: Waarom Horner blijft, Verstappen spreekt zich uit over F1-kalender

Op de mediadag in Bahrein draaide het vooral om Red Bull-teambaas Christian Horner. In de ochtenduren werd al bekend dat de Brit op weg was naar Bahrein, in de avonduren volgde het langverwachte statement over het afgeronde onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Horner mag blijven, hetgeen Leonie Oude Elferink en Ronald Vording natuurlijk uitgebreid bespreken in een nieuwe F1-update. Daarnaast ook alle aandacht voor de verwachtingen van Max Verstappen voor het eerste raceweekend van 2024, zijn bezwaren over de kalender en de indrukken van Charles Leclerc van de nieuwe Ferrari.

