F1-update: Waarom Ferrari tegen concessies voor Red Bull Powertrains is Navraag door de Italiaanse collega's van Motorsport.com bevestigt dat Ferrari in december niet was uitgenodigd voor een overleg over het Formule 1-motorreglement voor 2026. Ferrari had voor de deadline van medio november niet alle documenten ondertekend, omdat het van mening is dat Red Bull Powertrains niet als nieuwkomer moet gelden onder de nieuwe regels. Het motorproject van Red Bull mag volgens de Scuderia geen aanspraak maken op de concessies voor nieuwkomers. Maar wat zijn die voordelen voor nieuwe merken precies en welke bezwaren heeft Ferrari er in het geval van Red Bull tegen? Niels Dijksterhuis en Ronald Vording bespreken het in een extra F1-update.