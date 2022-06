F1-update: Waarom F1-teams voor een duivels dilemma staan in Baku

Na twee circuits - Barcelona en Monaco - die als (relatief) high-downforce te boek staan, bezoekt de Formule 1 deze weken weer twee banen waarop motorvermogen en drag een grotere rol spelen. Dit weekend is het bijzondere circuit in Azerbeidzjan aan de beurt, volgende week keert de koningsklasse terug naar Canada. Baku is met recht een vreemde eend in de bijt. Teams duiden het circuit niet voor niets aan als één van de moeilijkste banen om een geschikte afstelling op te vinden.

Het komt doordat het om een circuit van uitersten gaat. Lange rechte stukken worden afgewisseld met bochten van negentig graden en technische gedeelten, zoals bij de oude stadsmuur. Het maakt dat formaties uiterste kenmerken van hun auto's nodig hebben en daar een compromis in moeten vinden. Voor de lange rechte stukken is een afstelling met weinig downforce en dus weinig drag gewenst, terwijl voor de technische delen het tegenovergestelde geldt. Wat is dan wijsheid en hoe sluit het aan bij de verschillende aanpakken die Ferrari en Red Bull tot dusver hebben getoond?

Het laatstgenoemde team is doorgaans sneller op rechte stukken en dus leven Helmut Marko en de zijnen met vertrouwen toe naar de aankomende raceweekenden. De Oostenrijker stelt dat Red Bull met twee zeges heeft gemaximaliseerd op twee circuits die op papier beter bij Ferrari leken te passen en hoopt in Baku en Montreal juist twee banen te vinden die de RB18 liggen. Dat Max Verstappen in Azerbeidzjan nog nooit het podium heeft gehaald, mede door een klapband van Pirelli in 2021, zou daar weinig aan af moeten doen. Wel spreekt de Limburger zelf van unfinished business op het verraderlijke stratencircuit. Hoe daar verandering in moet worden gebracht en nog veel meer - bijvoorbeeld hoe Ferrari vooruitblikt - is te vinden in de video bovenaan deze pagina.

