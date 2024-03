F1-update: Waar Verstappen het verschil maakte in F1-kwalificatie Bahrein

Max Verstappen heeft in Bahrein de 33ste pole-position uit zijn Formule 1-carrière gepakt, al ging het naar eigen zeggen niet makkelijk voor Red Bull Racing. Het veld bleek over één ronde dicht bij elkaar te zitten en bovendien speelde de wind een belangrijke rol. Waar heeft Verstappen in de beslissende ronde tijd gewonnen op Charles Leclerc? Het komt aan bod in de nieuwe F1-update, waarbij moet aangetekend dat de Q2-ronde van de Monegask goed genoeg was geweest voor pole. Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid, net als de aanpak van Ferrari op vrijdag, uiteenlopende afstellingen bij Mercedes en de problematiek van Alpine.

