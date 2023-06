F1-update: Vliegende start Verstappen, Red Bull-sidepods bij Ferrari of toch niet?

De vrijdag in Barcelona is uitgedraaid op een vlekkeloze trainingsdag voor Max Verstappen. Red Bull is in Catalonië met enkele updates voor de dag gekomen, om precies te zijn met aangepaste vloerranden en een aangepaste diffuser. Beide coureurs waren te spreken over de noviteiten, waarbij Verstappen aangaf dat zowel de korte als ook lange runs goed aanvoelden. De cijfers onderstrepen dat beeld. Zo was Verstappen in zijn lange run op softs bijna zes tienden per ronde sneller dan Ferrari en Aston Martin. Op mediums had de Nederlander eveneens een marge, al is die vergelijking iets lastiger doordat Fernando Alonso geen echt lange run op de gele band heeft afgewerkt.

De Spanjaard ging na afloop meer in op zijn gevoel dan op de rondetijden, en ook bij hem was dat gevoel best goed. Zo toonde Alonso zich positief over de updates, die bij Aston Martin vooral aan de voorkant van de auto te vinden zijn. Desondanks draaide het tijdens de technical viewing in de pitstraat vooral om de upgrades van Ferrari. De bolide van de Scuderia heeft immers de grootste veranderingen ondergaan voor dit weekeinde, met een nieuwe vloer en compleet andere sidepods.

Die sidepods zijn qua downwash en undercut geïnspireerd op Red Bull, al leerde de gedetailleerdere blik van vrijdag in de pitstraat dat er toch nog veel elementen compleet anders zijn dan bij de sidepods van het energiedrankenmerk. Om welke elementen het precies gaat, komt natuurlijk aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is. Daarin ook aandacht voor Lewis Hamilton die niet echt optimistisch is richting de kwalificatie, de gevolgen van de aangepaste lay-out voor de race (lees: banden) en de trainingsdag van Nyck de Vries.

