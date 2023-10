F1-update: Vijftigste zege lonkt voor Verstappen, Perez fel na afscheidsgeruchten

Beide wereldtitels zijn al vergeven, maar dat betekent zeker niet dat het Formule 1-seizoen 2023 als een nachtkaars uit hoeft te gaan. Zo staan er vijf races binnen een tijdsbestek van slechts zes weken voor de deur, te beginnen met de Amerikaanse Grand Prix in Austin. Het is een krachtmeting die Verstappen in de voorbije twee seizoenen heeft gewonnen. Als dat anno 2023 weer lukt, dan is het goed voor overwinning nummer vijftig in de Formule 1. Het zou logischerwijs een bijzondere mijlpaal zijn, al reageert de drievoudig wereldkampioen er zelf tamelijk koeltjes op.

Uitgesprokener was hij tijdens de mediadag over verhalen uit Brazilië over een vermeende machtsstrijd binnen Red Bull Racing, waarbij Helmut Marko volgens de geruchten naar de uitgang kan worden gewerkt. Verstappen noemde het 'bullshit' en Horner heeft tegenover Motorsport.com eveneens tekst en uitleg gegeven. De Britse teambaas liet weten Marko nog altijd van toegevoegde waarde te achten, waardoor er volgens hem niets hoeft te veranderen binnen de kampioensformatie. Andere geruchten met betrekking tot Red Bull gingen over de positie van Sergio Perez. Wilde verhalen over de aankondiging van zijn F1-afscheid in Mexico deden de ronde, maar die heeft de nummer twee ook uit het WK resoluut naar het rijk der fabelen verwezen. Hij liet in de Red Bull-hospitality weten volgend jaar "honderd procent zeker" voor dat team te rijden en voegde toe dat het huidige dienstverband nog niet eens zijn laatste F1-contract is.

Het komt natuurlijk uitgebreid aan bod in de video bovenaan deze pagina, net als het allereerste sprintweekend op Amerikaanse bodem. Verder eveneens aandacht voor de (tamelijk voorzichtige) verwachtingen van McLaren, een nieuwe vloer voor Mercedes, grootschalige updates bij Haas en natuurlijk de F1-rentree van Daniel Ricciardo.

