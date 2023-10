Special: Vijf sleutelmomenten in het derde F1-titeljaar van Max Verstappen

Een vliegende start: Bahrein als reality check voor de concurrentie

Voor een eerste sleutelmoment moeten we logischerwijs terug naar het begin van dit seizoen. Toen de Formule 1-wereld ontwaakte uit de winterslaap en in het vliegtuig naar Bahrein stapte, luidde de vraag vooral: is de concurrentie dichterbij gekomen, en zo ja, hoeveel dan? Het was een vraag die ook bij Red Bull Racing leefde. Zo had Max Verstappen enkele maanden daarvoor, in Abu Dhabi, aangegeven een sterk Mercedes vanaf het begin te verwachten. Het is natuurlijk respectvol, aangezien je een tegenstander nooit moet onderschatten, maar ook best logisch. De gedachte dat Mercedes sterk terug zou komen, leefde breder in de paddock. Het merk met de ster had de plank aan het begin van het nieuwe reglement misgeslagen qua concept en met porpoising, maar als het kampioensteam dat eenmaal onder controle zou krijgen, moest het toch in staat worden geacht om terug te slaan.

In de praktijk is niets minder waar gebleken begin 2023. De concurrentie bleek geen stap dichterbij, sterker nog: Red Bull is alleen maar verder weg gelopen. De auto van Adrian Newey en de zijnen is aerodynamisch nog weer efficiënter gebleken en de onderkant van de vloer - cruciaal met de huidige grondeffectauto's - is nog weer verder doorontwikkeld. Een technische analyse van de Red Bull-vloer is via deze link in een eerdere analyse te vinden. Derde factor in het geheel is dat Red Bull nog weer beter met de banden omgaan, hetgeen in 2022 ook al een sterk punt was. In Bahrein komt dat meteen goed aan de oppervlakte, aangezien het Bahrain International Circuit erg ruw asfalt heeft en de banden dus bijzonder rap slijten. Het komt allemaal samen tijdens de eerste race van het seizoen, die Verstappen met een voorsprong van 38 seconden op de eerste non-Red Bull-coureur wint. De Grand Prix van Bahrein is zodoende een eerste sleutelmoment: een eerste signaal dat 2023 wederom een Red Bull-jaar zal worden en een reality check voor de concurrentie.

Leren in Baku, toeslaan in Miami: Mentaal effect op zowel Verstappen als Perez

Het tweede moment - maar eigenlijk hét kantelpunt in het Formule 1-seizoen 2023 - vindt in Miami plaats. Volgens Verstappen moet de race in Florida in één adem worden genoemd met de Grand Prix die eraan voorafgaat, die in Baku. Sergio Perez kan op dat moment nog prima meekomen. De Mexicaan staat slechts enkele punten achter in het WK en boekt in Azerbeidzjan zijn tweede zege van het seizoen, evenveel als Verstappen op dat moment. De race in Baku is echter belangrijk voor het verdere verloop van Verstappens seizoen. "Ik heb daar erg veel geleerd over de auto. Die race is belangrijk geweest, in alle wedstrijden daarna heb ik ervan kunnen profiteren", laat de Limburger weten. Tijdens de hoofdrace in Baku experimenteert Verstappen veel met de settings op het stuur, parameters die een coureur tijdens het rijden kan veranderen. In de laatste stint heeft Verstappen de auto zoals hij die graag hebben wil.

Het is dan al te laat om de Grand Prix van Azerbeidzjan nog te winnen, maar Verstappen neemt de kennis mee naar de daaropvolgende races. Miami is daarbij veelzeggend. Nadat Charles Leclerc in de kwalificatie voor een rode vlag heeft gezorgd, moet Verstappen vanaf de negende plek starten. Perez begint daarentegen vanaf pole en droomt voor de vele Mexicaanse fans die naar The Sunshine State zijn gekomen alvast van de WK-leiding. Na een sterke inhaalrace komt Verstappen echter langszij. De Nederlander wint rondom het Hard Rock Stadium. Het is een zege die beide kanten op een mentaal effect heeft. Zo wijst Verstappen na afloop nadrukkelijk op het startnummer 1 om nog even te benadrukken dat hij de eerste man is en krijgt Perez niet heel verwonderlijk een mentale knauw. Niet geheel toevallig volgt daarna de beroerde kwalificatiereeks van de Mexicaan, waardoor de race in Miami beide kanten op een kantelpunt is geweest: Perez begint meer en meer te worstelen, voor Verstappen is Miami juist het begin van zijn zegereeks met tien triomfen op rij.

Overmacht in Hongarije en België: Tekenend voor de dominantie

Wat betreft die zegereeks zijn de Grands Prix van Hongarije en België het meest tekenend voor de dominantie. Op de Hungaroring rijdt Verstappen het hele veld op 33 seconden, al is het nog wel aardig om te benoemen dat de stemming zaterdag anders was. De wereldkampioen moest pole toen nog aan Lewis Hamilton laten en toonde zich niet tevreden over het gevoel in de auto. Op zondagochtend zou hoofdengineer Paul Monaghan echter aan deze website laten weten: "Wat we hebben opgegeven over één ronde, krijgen we vanmiddag misschien wel terug in de race." Het blijken profetische woorden, aangezien Verstappen in de RB19 zondag een klasse apart is en de race pace inderdaad ongenaakbaar blijkt.

Spa is qua overmacht van hetzelfde laken en pak, met als het enige verschil dat de auto daar al meteen goed aanvoelt als Red Bull die op de grond zet. Red Bull gaat voor een strategische motorwissel en dus een gridstraf op Verstappens favoriete circuit, maar dat heeft geen invloed op zijn winstkansen. De voorsprong op Perez bedraagt aan het eind van de rit 22 seconden, waarbij het interessant is dat beide Red Bull-coureurs de meeste ronden liften in Eau Rouge-Raidillon. Het is in deze eerdere analyse aan bod gekomen en kan te maken hebben met de skid blocks (en dus de rijhoogte), al is de constatering op zichzelf al interessant genoeg. In de data is te zien dat het liftmomentje elke ronde zo'n zes tienden kostte in Eau Rouge-Raidillon en op Kemmel Straight. Natuurlijk werd een deel daarvan in sector 2 - waar de rijhoogte een voordeel kon zijn - teruggewonnen, maar de constatering dat Red Bull als het nodig was geweest in ieder geval enkele ronden nog sneller had gekund is veelzeggend. Beide races tekenen dan ook de dominantie in deze fase van het seizoen.

Zandvoort (en de kwalificatie in Monaco) als imponerende momenten

Na de zomerstop wordt het seizoen hervat in Zandvoort, waar coureurs voor het eerst in drie jaar te maken krijgen met typisch Nederlands weer. De weergoden roeren zich meermaals, met veel bandenwissels, een rode vlag en bovenal een interessant raceverloop tot gevolg. Doordat Verstappen niet in de eerste ronde naar binnen komt en teammaat Perez wel, moet de WK-leider een gat dichtrijden op intermediates. Het gebeurt met rasse schreden: de Limburger rijdt bij vlagen drie à vier seconden per ronde sneller dan zijn teamgenoot. Het maakt dat hij aan het eind van de rit 'gewoon' weer als triomfator kan uitstappen. Met de negende overwinning op rij evenaart hij ook meteen het record van Sebastian Vettel, dat de Nederlander in Monza nog scherper zal zetten. "In Zandvoort heb ik misschien wel het meest onder druk gestaan", refereert Verstappen in de persconferentie te Qatar aan de wisselende weersomstandigheden en het feit dat hij een behoorlijk gat dicht moest rijden voor eigen publiek.

Het onderstreept ook dat de zegereeks zeker niet alleen het gevolg van een dominante auto is. Een blik op Perez volstaat, al laat de zondag in Zandvoort sowieso treffend zien dat het niet iedere race makkelijk is geweest voor Red Bull. Op het duinencircuit kwam het meer op het poppetje achter het stuur aan, maar ook in die omstandigheden bezwijkt Verstappen niet. Het onderstreept dat een dominante auto niet de enige verklaring van het succes kan zijn. In dat opzicht moet de Grand Prix van Monaco ook in ieder overzicht worden benoemd. De poleronde van Verstappen in het prinsdom is misschien wel de mooiste onboard van het Formule 1-seizoen 2023 en volgens Christian Horner ook één van de beste kwalificatierondjes in de Formule 1-historie. Hoe dan ook: Verstappen zag na twee sectoren aan de deltatijd op zijn stuur dat hij dat hij tekort zou komen en besloot nadien alle risico's te nemen. Hij zei gekscherend alle vangrails in de laatste sector te hebben geraakt, maar de zeer agressieve aanpak bleek genoeg voor pole. Monaco en Zandvoort zijn zo op een andere manier dan Hongarije en België tekenend: ook als het niet zozeer op een (dominante) auto maar meer op de coureur aankwam, wist Verstappen zijn reeks in stand te houden.

Vastberaden om in Japan terug te slaan: Constructeurstitel in stijl gepakt

De zegereeks van Verstappen zou in Singapore ten einde komen en dat heeft meteen veel (achteraf gezien onterechte) speculaties opgeleverd, met name op sociale media. De FIA ziet sinds die race strenger toe op het gebruik van flexibele vleugels en flexibele vloeren, waardoor er bij de eerste Red Bull-nederlaag van één en één online nogal snel drie werd gemaakt. Verstappen kon er wel om lachen en liet meteen al vol zelfvertrouwen weten: "Laten we volgende week even kijken." Op basis van de simulator wist Verstappen al dat Suzuka een erg goede baan voor Red Bull zou zijn en de reactie in Japan mocht er inderdaad zijn. In het land van de rijzende zon was het weer 'business as usual' en stond er zowel in de kwalificatie als ook tijdens de race geen maat op de Nederlander.

De Grand Prix van Japan moet er ook nog uitgepikt worden omdat Red Bull daar - in het land van Honda - de constructeurstitel heeft veiliggesteld. Het gebeurde in zekere zin in stijl, doordat het contrast tussen Verstappen en Perez immens groot was. Eerstgenoemde had in Silverstone al met een knipoog laten weten dat hij de constructeurstitel 'ook wel alleen kon binnenhalen' en eigenlijk is dat precies wat er die zondag in Japan is gebeurd. Terwijl Verstappen soeverein op de overwinning af reed, is Perez door het inlossen van de tijdstraf zelfs tweemaal uitgevallen in één race. Het maakt het verhaal in zekere zin ook rond, aangezien het een enorm verschil is met het hierboven genoemde Baku, toen Perez nog serieus aanspraak op de wereldtitel dacht te maken. Sindsdien lijkt de gifbeker voor Perez echt helemaal leeg te moeten en heeft Verstappen juist een bijzonder dominant seizoen afgewerkt. Het maakt Verstappens conclusie - dat deze titel volgens hem de beste van de drie tot dusver is - ook niet zo'n hele gekke gedachte.

