Formule 1 GP van Brazilië
F1-update: Verstappen ziet 'verschil van dag en nacht' in Brazilië, Lawson sneert richting Leclerc
De Grand Prix van Sao Paulo uitgebreid besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update.
Ronald Vording
Gepubliceerd: 9 nov 2026, 10:14
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Lando Norris heeft de Grand Prix van Sao Paulo gewonnen, al werd Max Verstappen in Brazilië uitgeroepen tot ‘driver of the day’ door van de 21ste naar de tweede plek te rijden. De Nederlander heeft daarmee zelfs de simulaties van Red Bull overtroffen, zo liet teambaas Laurent Mekies na afloop weten. Desondanks had er volgens Verstappen nog meer in het vat gezeten, al sprak hij van “een verschil van dag en nacht” tussen de eerste stint en alles wat daarna volgde. De Red Bull-auto voelde volgens hem een stuk minder aan, al zoekt het team nog naar een verklaring. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de constructeurstitel van Mercedes en de wijze waarop die is binnengehaald. Verder aandacht voor de straffen die er na de race nog zijn uitgedeeld, een zeer lastig weekend voor Ferrari en Liam Lawson die ondanks de onzekerheid over zijn toekomst opnieuw indruk heeft gemaakt - maar nog wel met een venijnige opmerking richting Charles Leclerc kwam.
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