F1-update: Verstappen ziet werk bij Red Bull, Newey deelt meer details over Honda
De long run van Mercedes, de terugblik van Max Verstappen en Adrian Newey die ingaat op de problemen bij Honda: dit en meer in een nieuwe aflevering van de F1-update.
Oscar Piastri is bovenaan de tijdenlijst te vinden na de vrijdagse F1-trainingen in Australië, al denkt McLaren nog altijd niet de benchmark te zijn. De long runs bevestigen dat Mercedes vrijdag ondanks enkele ongemakken de toonaangevende factor is geweest, waarbij Charles Leclerc met een knipoog zei dat de zandzakken er nu langzaam uitgaan bij de Mercedes-aangedreven teams.
Bij Red Bull Racing zag Max Verstappen – die in de tweede training wat rijtijd miste – juist nog werk aan de winkel om helemaal vooraan mee te doen, al is dat wel in lijn met zijn eigen verwachtingen en dus niets schokkends. Dat laatste woord is wel degelijk van toepassing op de malaise bij Aston Martin-Honda. Adrian Newey vertelde vrijdag dat de motorleverancier nog maar twee batterijen over heeft en dat die momenteel allebei in de auto’s, en dus in beide krachtbronnen, zitten. Als er met één van beide nog iets gebeurt, dan is het raceweekend voor één van de auto’s meteen voorbij. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de structurele problemen waar Aston Martin door alle malaise bij Honda mee te maken heeft.
