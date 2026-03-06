Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1 GP van Australië

F1-update: Verstappen ziet werk bij Red Bull, Newey deelt meer details over Honda

De long run van Mercedes, de terugblik van Max Verstappen en Adrian Newey die ingaat op de problemen bij Honda: dit en meer in een nieuwe aflevering van de F1-update.

Ronald Vording
Ronald Vording
Bewerkt:

Oscar Piastri is bovenaan de tijdenlijst te vinden na de vrijdagse F1-trainingen in Australië, al denkt McLaren nog altijd niet de benchmark te zijn. De long runs bevestigen dat Mercedes vrijdag ondanks enkele ongemakken de toonaangevende factor is geweest, waarbij Charles Leclerc met een knipoog zei dat de zandzakken er nu langzaam uitgaan bij de Mercedes-aangedreven teams.

Bij Red Bull Racing zag Max Verstappen – die in de tweede training wat rijtijd miste – juist nog werk aan de winkel om helemaal vooraan mee te doen, al is dat wel in lijn met zijn eigen verwachtingen en dus niets schokkends. Dat laatste woord is wel degelijk van toepassing op de malaise bij Aston Martin-Honda. Adrian Newey vertelde vrijdag dat de motorleverancier nog maar twee batterijen over heeft en dat die momenteel allebei in de auto’s, en dus in beide krachtbronnen, zitten. Als er met één van beide nog iets gebeurt, dan is het raceweekend voor één van de auto’s meteen voorbij. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de structurele problemen waar Aston Martin door alle malaise bij Honda mee te maken heeft.

Lees meer:

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!

