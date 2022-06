F1-update: Waarom Verstappen ook in Baku worstelt met balans in RB18

Charles Leclerc is met recht dé man van de kwalificaties in 2022. Van de acht sessies tot dusver wist de Monegask er maar liefst zes bovenaan af te sluiten. Het zegt veel over de wijze waarop hij in Q3 kan leveren, maar ook over de kracht van Ferrari. Zo reden de coureurs in het scharlakenrood in de eerste training nog niet met de low-drag achtervleugel, maar vanaf de tweede oefensessie wel. Het effect van de vleugel is goed te zien, waardoor Ferrari weinig concessies heeft moeten doen aan het downforceniveau, nog steeds snel is in sector 2 en in het volgas-stuk vanaf bocht 16 iets minder inlevert.

Het verschil met Red Bull is er in dat power-deel nog altijd wel, al is de kloof groter geweest. In de data valt verder op dat slechts weinig delen van het circuit rood kleuren als je de snelste ronden van Ferrari en Red Bull Racing over elkaar legt - alleen alle langzame bochten en enkele stukken qua tractie - maar op de streep bedroeg het gat wel bijna drie tienden. Dat was overigens het verschil tussen Leclerc en Sergio Perez, die zich net als in Monaco voor Max Verstappen wist te kwalificeren.

De Nederlander worstelde op zijn beurt met de balans in de RB18 en stelt dat de pijnpunten op stratencircuits nog net iets verder uitvergroot worden. Maar wat zijn die pijnpunten precies en in hoeverre hangen die samen met de filosofie van de Red Bull-auto? Deze vragen komen aan bod in de nieuwe video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als de zorgen bij Mercedes, een vermeend slimmigheidje van Fernando Alonso en een uitgebreide voorbeschouwing op de race.

