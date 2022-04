Imola was het decor voor de allereerste sprintrace van het jaar en zat boordevol actie. Max Verstappen vertrok vanaf pole-position, maar werd na een slechte start meteen voorbij gestoven door WK-leider Charles Leclerc. Het gat werd opgerekt naar anderhalve tel, maar in de slotfase kwam het duo weer bij elkaar. De bandenslijtage bij de Monegask was dusdanig hoog dat zijn tempo gigantisch inzakte. Zoals bekend won Verstappen de race na een prachtige inhaalactie buitenom, maar wat was de oorzaak van de bandenslijtage en in hoeverre heeft dit invloed op de race pace van Ferrari?

Voor Sergio Perez en Carlos Sainz stond er zaterdag een inhaalrace op het menu en beide heren deden precies wat er van ze gevraagd werd. De Mexicaan vloog van P7 naar P3, terwijl de Ferrari-coureur van de tiende naar de vierde stek reed. Vooraan maken Red Bull en Ferrari wederom de dienst uit en Perez lijkt goed om te kunnen gaan met de RB18. Kan de Red Bull-coureur het tempo zondag bijbenen?

Diverse F1-teams, waaronder Red Bull Racing, hebben ook upgrades meegenomen naar het circuit van Imola. De Oostenrijkse formatie is er in geslaagd om de auto een aantal kilo lichter te maken, maar bij Mercedes wil het vooralsnog voor geen meter. De teleurstelling in de kwalificatie werd in de sprintrace doorgezet. Maar wat is er precies aan de hand bij Mercedes en waar gaat het mis?

Zondag wordt de Grand Prix van Emilia-Romagna verreden. Of het droog blijft, is nog maar de vraag. Ronald Vording en Niels Dijksterhuis blikken terug op de eerste F1-sprintrace van het jaar en kijken natuurlijk ook uitgebreid vooruit naar de echte Grand Prix van morgen.

