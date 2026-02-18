F1-update: Verstappen voorspelde dit jaren geleden al, stemming over motorentruc Mercedes

Aan het begin van de tweede Formule 1-testweek in Bahrein kende Red Bull Racing geen optimale start. Iscack Hadjar moest langdurig toekijken met een koelingsprobleem, terwijl ook Honda en daarmee Aston Martin weer malheur kende. Max Verstappen werkte op zijn beurt de mediaverplichtingen van deze week af. Daarin herhaalde hij nog maar eens dat de Formule 1 niet de Formule E achterna moet gaan en reageerde hij op de drie zorgen die Andrea Stella heeft geuit. Met twee van de drie punten was Verstappen het eens, al voegde hij meteen toe: “Maar dit zei ik in 2023 al.” Toen werd er echter niet geluisterd, waarna volgens Verstappen negentig procent van zijn verhaal is uitgekomen. Wat betreft de starts is Verstappen het niet met McLaren eens, al is de procedure daarvoor wel enigszins aangepast met een test op woensdag. Ronald Vording bespreekt het allemaal in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de compressieratio – waarbij er een belangrijke (online) stemming over de motorentruc van Mercedes volgt.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!