F1-update: Verstappen treedt toe tot select groepje kampioenen, bandensoap in Qatar

Max Verstappen is als eerste coureur kampioen geworden na een sprintrace in de Formule 1, of eigenlijk moet gezegd dat hij tijdens de sprintrace al kampioen was. "Ik zag wel wat er gebeurd was, maar wilde de race alsnog winnen", had Verstappen zelf ook wel in de gaten dat de buit al binnen was. De race winnen zou uiteindelijk niet lukken - daarvoor verdient Oscar Piastri als rookie alle lof - al is de manier waarop ondergeschikt aan het jaar dat Verstappen heeft afgewerkt. Dat de beslissing zes races voor het einde al is gevallen, zegt immers veel over de dominantie.

Als Verstappen in de persconferentie wordt gevraagd om de wereldtitels naast elkaar te leggen, is zijn conclusie dan ook helder: "De eerste titel is natuurlijk de meest emotionele, ook omdat je daarmee je eigen droom waarmaakt. Maar dit is absoluut mijn beste jaar tot dusver, ook als je kijkt naar de opeenvolgende zeges. Ik ben misschien wel het meest trots op deze titel, ook qua consistentie." Wat betreft de zeges pikt Verstappen in eerste instantie Miami eruit, hetgeen een kantelpunt twee kanten op is geweest. Niet alleen heeft Verstappen daar de in Baku geleerde lessen in de praktijk gebracht en was hij nadien soeverein, het heeft ook een (mentaal) effect op Sergio Perez gehad - die ook zaterdag weer dolende was. Naast de krachtmeting in Florida verdienen de races in Zandvoort, Spa en Suzuka volgens Verstappen een speciale vermelding.

Het totaalplaatje betekent dat Verstappen in Qatar alvast is toegetreden tot een select groepje Formule 1-kampioenen, zoals Christian Horner terecht zei over de boordradio. Desondanks ging het zaterdag niet alleen maar over Verstappens wereldtitel in Losail. De bandensoap was eveneens een prominent gespreksonderwerp. Zo vond Pirelli vrijdagavond schade in de wang van meerdere banden, veroorzaakt door 'piramidekerbstones' aan de buitenkant van de bochten 12 tot en met 14. Het heeft geleid tot een drietal maatregelen - herziene track limits, een extra training en eventueel een verplichte driestopper op zondag - waarbij er nog geen uitsluitsel is over het laatste punt. Wel heeft de kwestie tot scheve gezichten geleid in de paddock. Zo zijn coureurs verbolgen over het feit dat zij het nieuws niet eerder te horen kregen en ook uit het persbericht moesten vernemen. Bovendien noemde Verstappen het 'interessant' dat de baan in zo'n geval meteen kan worden aangepast, terwijl het niet mogelijk is als coureurs ergens om vragen. Het komt allemaal uitgebreid aan bod in de video bovenaan deze pagina, net als lof voor Piastri en een vooruitblik op de zondagse race.

