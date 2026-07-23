F1-update: Verstappen stelt dat snelle coureurs worden gestraft, grote update voor Aston Martin
De mediadag voor de Grand Prix van Hongarije uitgebreid besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update.
Voorafgaand aan de Formule 1 Grand Prix van Hongarije gaat het gesprek in de paddock nog vooral over wat er in Spa is gebeurd, en met name de uitspraken van Oscar Piastri. De McLaren-coureur noemde het ‘waardeloos’ dat vooruitdenkende motoren en algoritmen kunnen beslissen over een kwalificatieresultaat, maar wat betekent dat in de praktijk precies? Hebben coureurs daadwerkelijk de volledige controle over hun power units en kunnen de snelste rijders nog een verschil maken? Max Verstappen sprak zich tijdens de mediadag onder meer uit over de kwestie. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals enkele teams die kansen ruiken door de lay-out van de Hungaroring, een softwareprobleem voor George Russell en de initiële verwachtingen van Aston Martins grote update.
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F1-update: Verstappen stelt dat snelle coureurs worden gestraft, grote update voor Aston Martin
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